Coahuila: familias podrían gastar hasta 15 mil pesos en decoración navideña

Este año las familias de Coahuila podrían invertir hasta 15 mil pesos o más si buscan armar su decoración navideña desde cero, ya que los costos de árboles y accesorios siguen siendo elevados pese a que algunos precios lucen más accesibles que en años anteriores.

TE PUEDE INTERESAR: INE ratifica a Miguel Castillo como encargado de despacho en Coahuila

Román García, diseñador de modas con más de diez años dedicado a la decoración navideña, explicó que los pinos artificiales de buena calidad pueden costar desde 5 mil pesos en un tamaño estándar de 1.80 metros, y llegar hasta los 50 mil pesos cuando se trata de modelos de 3 o 4 metros, dependiendo de la marca.

En cuanto a los accesorios, como esferas, mallas o listones, luces, figuras decorativas, estrellas y bases para pino, pueden representar un gasto de al menos 10 mil pesos.

Sin embargo, señaló que hay opciones más económicas, con árboles que van de mil 500 a 2 mil 500 pesos, aunque su durabilidad suele ser menor. Además, hay artículos para decorar como esferas por docena en alrededor de 100 pesos o luces del mismo costo que permiten reducir significativamente el gasto.

Para quienes ya cuentan con un pino y optan por una decoración sencilla, es posible invertir cerca de 500 pesos y lograr un arreglo básico.

Sin embargo, García recordó que muchas familias también decoran interiores y exteriores, lo que implica otro desembolso entre inflables, luces para fachada y adornos para distintos espacios del hogar.

Para reducir costos en decoración, recomendó adquirir artículos en diciembre, cuando se rematan para la siguiente temporada, o comprarlos de manera gradual durante el año para evitar un gasto fuerte de una sola vez.