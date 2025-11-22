Coahuila: familias podrían gastar hasta 15 mil pesos en decoración navideña
La decoración navideña puede ir de 500 pesos si ya se tiene árbol, hasta cifras mucho mayores cuando se inicia desde cero y se adornan más espacios del hogar
Este año las familias de Coahuila podrían invertir hasta 15 mil pesos o más si buscan armar su decoración navideña desde cero, ya que los costos de árboles y accesorios siguen siendo elevados pese a que algunos precios lucen más accesibles que en años anteriores.
Román García, diseñador de modas con más de diez años dedicado a la decoración navideña, explicó que los pinos artificiales de buena calidad pueden costar desde 5 mil pesos en un tamaño estándar de 1.80 metros, y llegar hasta los 50 mil pesos cuando se trata de modelos de 3 o 4 metros, dependiendo de la marca.
En cuanto a los accesorios, como esferas, mallas o listones, luces, figuras decorativas, estrellas y bases para pino, pueden representar un gasto de al menos 10 mil pesos.
Sin embargo, señaló que hay opciones más económicas, con árboles que van de mil 500 a 2 mil 500 pesos, aunque su durabilidad suele ser menor. Además, hay artículos para decorar como esferas por docena en alrededor de 100 pesos o luces del mismo costo que permiten reducir significativamente el gasto.
Para quienes ya cuentan con un pino y optan por una decoración sencilla, es posible invertir cerca de 500 pesos y lograr un arreglo básico.
Sin embargo, García recordó que muchas familias también decoran interiores y exteriores, lo que implica otro desembolso entre inflables, luces para fachada y adornos para distintos espacios del hogar.
Para reducir costos en decoración, recomendó adquirir artículos en diciembre, cuando se rematan para la siguiente temporada, o comprarlos de manera gradual durante el año para evitar un gasto fuerte de una sola vez.