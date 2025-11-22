INE ratifica a Miguel Castillo como encargado de despacho en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó un relevo institucional en su delegación de Coahuila con una visión de continuidad democrática, según un comunicado emitido el 21 de noviembre de 2025.

La Secretaria Ejecutiva del INE, Dra. Claudia Arlett Espino, realizó una visita institucional al estado este sábado, con el propósito de fortalecer los vínculos de colaboración entre el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el INE en la entidad. La funcionaria destacó que la renovación es una muestra de la continuidad institucional que garantiza certeza y profesionalismo en la organización electoral.

Como parte de su agenda, Arlett Espino ratificó la designación de Miguel Castillo Morales como Encargado de Despacho de la Vocalía Ejecutiva del INE en Coahuila. Castillo Morales asumirá la responsabilidad de conducir los trabajos para la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026, enfocado en las elecciones de diputaciones locales.

La Secretaria Ejecutiva subrayó la relevancia de este proceso, pues “El único proceso electoral en México durante 2026 será el de Coahuila”. Por ello, lo que se realice en la entidad estará “a la vista de toda la nación”, siendo este el gran reto que asume la institución.

Finalmente, la funcionaria reconoció la destacada trayectoria del Delegado en retiro, José Luis Vázquez López, cuya labor, experiencia y liderazgo fueron clave en la consolidación institucional del INE en Coahuila.