Coahuila: fortalecen Jardines Polinizadores del TecNM Múzquiz con donación de WWF México

MÚZQUIZ, COAH.– El Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Múzquiz recibió una donación de insumos, herramientas para vivero y plantas nativas por parte de WWF México, con el apoyo de Ecosistémica A.C., con el propósito de fortalecer los Jardines Polinizadores que se desarrollan dentro de la institución. La entrega de este material busca impulsar las acciones de educación ambiental y contribuir a la conservación de la biodiversidad mediante el establecimiento y mantenimiento de espacios destinados a favorecer a los insectos polinizadores y las especies nativas.

Durante el acto estuvieron presentes el director general del plantel, Santos Eduardo DelaGarza; la subdirectora académica, Fabiola Elguezábal Garza; los docentes Karla Nathali Gutiérrez Alonso y Huberto Sandoval Rodas, además de estudiantes de la institución, quienes participaron en la recepción del apoyo. Las autoridades del campus agradecieron a WWF México y a Ecosistémica A.C. por su colaboración, al considerar que este tipo de alianzas fortalecen los proyectos ambientales que se desarrollan en la comunidad educativa.

Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar promoviendo la educación ambiental y la conservación de la biodiversidad, mediante iniciativas que fomenten la participación de estudiantes y docentes en el cuidado de los ecosistemas. Con esta donación, el TecNM Campus Múzquiz fortalecerá sus Jardines Polinizadores y avanzará en la formación de una comunidad más comprometida con el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.

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