Coahuila: Agreden hombres con órdenes de restricción a 218 mujeres durante 2026

En lo que va del año se han registrado 218 casos de agresiones contra mujeres cometidas por presuntos responsables que tenían órdenes de restricción, revelan datos oficiales de la Fiscalía General del Estado. La relevancia de esta situación se acentúa al comparar las cifras con las del año anterior. Según la respuesta a solicitudes de información, durante todo 2025 se contabilizaron 31 casos de violencia en los que el agresor incumplió una medida judicial de protección.

Esto significa que, en apenas el primer semestre de 2026, el número de agresores que presuntamente violaron órdenes de restricción para atacar a sus víctimas se multiplicó y ya supera ampliamente el total registrado durante todo el año previo.

SALTILLO, FOCO ROJO Saltillo encabeza la lista de municipios donde las medidas de protección no lograron impedir nuevas agresiones. De los 218 casos registrados en 2026, 85 ocurrieron en Saltillo, cifra que casi triplica los 32 casos reportados en Torreón. La comparación resulta relevante debido a que ambas zonas metropolitanas cuentan con poblaciones cercanas al millón de habitantes.

El resto de los casos se distribuyen en Acuña, con 21; Monclova, con 13, y Piedras Negras, con 11. En 2025, Saltillo también encabezó esta estadística, aunque con una cifra considerablemente menor: 12 casos.

PREDOMINAN VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y FÍSICA El reporte detalla que las agresiones registradas este año abarcan distintos tipos de violencia. Entre los casos en los que existía una orden de restricción previa, predominó la violencia psicológica, con 104 expedientes, seguida de la violencia física, con 97. Asimismo, se documentaron 14 casos de violencia patrimonial, dos de violencia económica y uno de violencia sexual.

Un dato destacado por la Unidad de Transparencia es que el 100 por ciento de estos casos ha sido judicializado. Tanto las 218 carpetas iniciadas en lo que va de 2026 como las 31 registradas durante 2025 fueron llevadas ante un juez para el inicio del proceso penal correspondiente. La existencia de 218 carpetas de investigación durante 2026 refleja un problema persistente: pese a haber denunciado previamente y obtenido una medida legal de protección, las víctimas continúan siendo agredidas por sus presuntos agresores.

Tan sólo en junio se registraron dos casos que atrajeron la atención pública en Coahuila y reavivaron el debate sobre la eficacia de las órdenes de restricción como mecanismo de protección.

El primero fue el de Mónica, una mujer de 32 años que residía en Acuña y fue asesinada presuntamente por su expareja, Óscar, también de 32 años. Aunque contaba con una orden de restricción vigente, el hombre la confrontó y presuntamente la asesinó a balazos antes de suicidarse. Ese mismo mes, en Saltillo, otra mujer enfrentó una situación similar. Su expareja, quien también tenía una orden de restricción en su contra, acudió al domicilio donde ella vivía con su hija y, al no obtener respuesta, presuntamente incendió la vivienda.

Publicidad

Temas

Feminicidios Mujeres Violencia

Localizaciones

Coahuila

Organizaciones

FGE

