Coahuila frena impacto económico y retiene el liderato nacional en empleo formal

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    Coahuila frena impacto económico y retiene el liderato nacional en empleo formal
    Luis Eduardo Olivares Martínez, Secretario de Economía en Coahuila, confirmó un balance competitivo dentro del grupo de las 39 zonas urbanas monitoreadas en el País. SANDRA GÓMEZ

La entidad mantiene altos niveles de formalidad y estabilidad financiera frente a la incertidumbre global

TORREÓN, COAH.- El mercado de trabajo en Coahuila mantiene un rumbo firme. A pesar del freno en inversiones industriales y la incertidumbre por la política arancelaria global, el Estado sigue figurando a la vanguardia laboral del País, confirmó la Secretaría de Economía de la entidad.

Los datos oficiales del primer cuatrimestre de la ENOE reafirman el liderazgo coahuilense: el Estado se ubica en la cima de la formalidad a nivel federal, debido a que más del 77 por ciento de su población activa cuenta con prestaciones de ley.

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Esta tasa de formalidad es el pilar que sostiene los niveles de bienestar locales, reconociendo que los vaivenes financieros internacionales sí han tocado a ciertos eslabones de la cadena productiva del Estado.

La inestabilidad comercial externa obligó a corporativos a reprogramar la apertura de nuevas plantas y a reducir turnos en complejos industriales ya establecidos, lo que provocó movimientos en los departamentos de recursos humanos.

Es un proceso de sustitución de vacantes: unos puestos se pierden, pero otros perfiles se demandan. La llegada de firmas comerciales e industriales sigue activa, logrando que las cifras globales permanezcan estables pese al bache financiero nacional.

Al evaluar el panorama en La Laguna, se confirmó un balance competitivo dentro del grupo de las 39 zonas urbanas monitoreadas en el País, mostrando avances sustanciales en captación económica y estabilidad en sus índices de desocupación.

El origen de esta resistencia económica se encuentra en las condiciones de orden social, tranquilidad e infraestructura que se brindan de manera institucional a la iniciativa privada.

Cualquier proyecto de inversión cuenta con la garantía de laborar en un ambiente libre de extorsiones y con total Estado de derecho; una ventaja determinante cuando los inversionistas evalúan destinos alternos en el mapa de México.

Finalmente, el área económica concluyó que mientras subsistan las ventajas competitivas de seguridad y estímulos al comercio, el tejido productivo seguirá abriendo vacantes aun bajo las tormentas financieras globales.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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