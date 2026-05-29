Coahuila frena impacto económico y retiene el liderato nacional en empleo formal

Los datos oficiales del primer cuatrimestre de la ENOE reafirman el liderazgo coahuilense: el Estado se ubica en la cima de la formalidad a nivel federal, debido a que más del 77 por ciento de su población activa cuenta con prestaciones de ley.

TORREÓN, COAH.- El mercado de trabajo en Coahuila mantiene un rumbo firme. A pesar del freno en inversiones industriales y la incertidumbre por la política arancelaria global, el Estado sigue figurando a la vanguardia laboral del País, confirmó la Secretaría de Economía de la entidad.

Esta tasa de formalidad es el pilar que sostiene los niveles de bienestar locales, reconociendo que los vaivenes financieros internacionales sí han tocado a ciertos eslabones de la cadena productiva del Estado.

La inestabilidad comercial externa obligó a corporativos a reprogramar la apertura de nuevas plantas y a reducir turnos en complejos industriales ya establecidos, lo que provocó movimientos en los departamentos de recursos humanos.

Es un proceso de sustitución de vacantes: unos puestos se pierden, pero otros perfiles se demandan. La llegada de firmas comerciales e industriales sigue activa, logrando que las cifras globales permanezcan estables pese al bache financiero nacional.

Al evaluar el panorama en La Laguna, se confirmó un balance competitivo dentro del grupo de las 39 zonas urbanas monitoreadas en el País, mostrando avances sustanciales en captación económica y estabilidad en sus índices de desocupación.

El origen de esta resistencia económica se encuentra en las condiciones de orden social, tranquilidad e infraestructura que se brindan de manera institucional a la iniciativa privada.

Cualquier proyecto de inversión cuenta con la garantía de laborar en un ambiente libre de extorsiones y con total Estado de derecho; una ventaja determinante cuando los inversionistas evalúan destinos alternos en el mapa de México.

Finalmente, el área económica concluyó que mientras subsistan las ventajas competitivas de seguridad y estímulos al comercio, el tejido productivo seguirá abriendo vacantes aun bajo las tormentas financieras globales.