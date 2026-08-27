Coahuila: ICATEC capacita a más de 300 personas en la región Norte para impulsar el autoempleo y la inversión

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    Coahuila: ICATEC capacita a más de 300 personas en la región Norte para impulsar el autoempleo y la inversión
    Para fortalecer el emprendimiento y responder a las exigencias del mercado laboral, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) graduó a más de 300 alumnos en la región Norte. Josué Rodríguez

En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Mejora Coahuila, el instituto busca responder a la demanda de mano de obra especializada.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Para fortalecer el emprendimiento y responder a las exigencias del mercado laboral, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) graduó a más de 300 alumnos en la región Norte.

La entrega de certificados estuvo encabezada por la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, y el director general del ICATEC, Marco Cantú, quienes reconocieron el esfuerzo de los egresados y destacaron la importancia de la capacitación para mejorar sus oportunidades laborales.

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Durante la ceremonia, Cantú destacó la diversificación de los cursos que ofrece el instituto, así como la estrategia de llevar las capacitaciones directamente a las colonias de Piedras Negras, con el propósito de facilitar el acceso a herramientas para el empleo y el emprendimiento.

En su mensaje, el funcionario también resaltó la participación de las mujeres en la generación de ingresos y el fortalecimiento de la economía familiar.

Asimismo, señaló que el ICATEC trabaja principalmente en dos vertientes: el autoempleo y emprendimiento, mediante acciones dirigidas a sectores vulnerables a través del programa Mejora Coahuila; y la formalidad y reconversión de habilidades, enfocada en la preparación de personal especializado para contribuir a la atracción y permanencia de inversiones en la entidad.

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Finalmente, Cantú reiteró el compromiso del instituto de continuar ofreciendo programas de capacitación que permitan a la población adquirir nuevas habilidades, acceder a mejores oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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