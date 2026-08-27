Coahuila: ICATEC capacita a más de 300 personas en la región Norte para impulsar el autoempleo y la inversión

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Para fortalecer el emprendimiento y responder a las exigencias del mercado laboral, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila (ICATEC) graduó a más de 300 alumnos en la región Norte. La entrega de certificados estuvo encabezada por la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, y el director general del ICATEC, Marco Cantú, quienes reconocieron el esfuerzo de los egresados y destacaron la importancia de la capacitación para mejorar sus oportunidades laborales.

Durante la ceremonia, Cantú destacó la diversificación de los cursos que ofrece el instituto, así como la estrategia de llevar las capacitaciones directamente a las colonias de Piedras Negras, con el propósito de facilitar el acceso a herramientas para el empleo y el emprendimiento. En su mensaje, el funcionario también resaltó la participación de las mujeres en la generación de ingresos y el fortalecimiento de la economía familiar. Asimismo, señaló que el ICATEC trabaja principalmente en dos vertientes: el autoempleo y emprendimiento, mediante acciones dirigidas a sectores vulnerables a través del programa Mejora Coahuila; y la formalidad y reconversión de habilidades, enfocada en la preparación de personal especializado para contribuir a la atracción y permanencia de inversiones en la entidad.

Finalmente, Cantú reiteró el compromiso del instituto de continuar ofreciendo programas de capacitación que permitan a la población adquirir nuevas habilidades, acceder a mejores oportunidades laborales y contribuir al desarrollo económico de Piedras Negras y la Región Norte de Coahuila.