Coahuila: avanza en la Región Norte la entrega de tarjetas de programas Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Piedras Negras
/
    Coahuila: avanza en la Región Norte la entrega de tarjetas de programas Bienestar
    Hasta el momento se registra un avance aproximado del 50 por ciento en la entrega de tarjetas. Josué Rodríguez

La jornada de entrega concluirá el próximo sábado

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Bienestar inició en la Región Norte la entrega de tarjetas bancarias para beneficiarios de los programas Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, operativo que concluirá el próximo sábado.

La subdelegada de Programas Sociales Federales, Rocío Domínguez Vital, informó que esta jornada está dirigida a las personas derechohabientes que realizaron su registro durante junio pasado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-gobierno-de-sheinbaum-visitara-a-beneficiarios-en-sus-casas-a-quienes-aplica-y-que-debes-hacer-MH23068466

Para esta etapa se asignaron 492 tarjetas para personas adultas mayores y 476 para beneficiarias del programa Mujeres Bienestar. Hasta el momento, se registra un avance aproximado del 50 por ciento, con entre 350 y 400 tarjetas entregadas.

Las personas beneficiarias son notificadas mediante mensajes de texto enviados desde las oficinas centrales o a través de llamadas directas realizadas por los Servidores de la Nación.

La entrega no se realiza conforme al orden alfabético de los apellidos, por lo que los beneficiarios deben acudir únicamente cuando reciban la notificación correspondiente.

La sede es el Centro de Atención Infantil (CAI) con horarios de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y sábado de 9:00 a 12:00 horas.

Documentación obligatoria (copias): Identificación oficial (INE), CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Piedras Negras

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sinaloa: Máscara tras máscara

Sinaloa: Máscara tras máscara
true

Coahuila: Contaminación acústica, es urgente combatirla
true

POLITICÓN: CTM de Tereso Medina avanza en Coahuila frente a sus rivales de la 4T
A uno de cada cuatro coahuilenses no le alcanza para comprar la despensa, incluso destinando todo su salario.

Coahuila: Aumenta la población que no le alcanza para comprar la despensa
Los automóviles particulares concentraron la mayor cantidad de nuevas incorporaciones, con 125 mil 843 unidades.

Coahuila suma 171 mil vehículos nuevos en tres años; aceleran motocicletas su crecimiento
Pericos de Puebla venció 3-0 a los Diablos Rojos en el Alfredo Harp Helú y selló su clasificación al ganar la serie 4-2.

Pericos elimina a Diablos Rojos: adiós al tricampeonato de la LMB
El director de la CIA, John Ratcliffe, acompañado por el presidente Donald Trump, habla con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca en Washington, el 6 de abril de 2026.

En medio de tensiones, John Ratcliffe, director de la CIA, viaja a Rusia para reunirse con sus homólogos
Unos padres reaccionan tras la muerte de su hijo en un incendio en un hospital en Islamabad, Pakistán, el 26 de agosto de 2026.

14 bebes pierden la vida por un incendio en una sala de recién nacidos de un hospital en Pakistán