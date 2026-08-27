Coahuila: avanza en la Región Norte la entrega de tarjetas de programas Bienestar

La subdelegada de Programas Sociales Federales, Rocío Domínguez Vital, informó que esta jornada está dirigida a las personas derechohabientes que realizaron su registro durante junio pasado.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Secretaría de Bienestar inició en la Región Norte la entrega de tarjetas bancarias para beneficiarios de los programas Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, operativo que concluirá el próximo sábado.

Para esta etapa se asignaron 492 tarjetas para personas adultas mayores y 476 para beneficiarias del programa Mujeres Bienestar. Hasta el momento, se registra un avance aproximado del 50 por ciento, con entre 350 y 400 tarjetas entregadas.

Las personas beneficiarias son notificadas mediante mensajes de texto enviados desde las oficinas centrales o a través de llamadas directas realizadas por los Servidores de la Nación.

La entrega no se realiza conforme al orden alfabético de los apellidos, por lo que los beneficiarios deben acudir únicamente cuando reciban la notificación correspondiente.

La sede es el Centro de Atención Infantil (CAI) con horarios de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y sábado de 9:00 a 12:00 horas.

Documentación obligatoria (copias): Identificación oficial (INE), CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.