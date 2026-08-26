Coahuila: IEEA y UPRA abren espacios para estadías profesionales

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA) firmaron un convenio de colaboración para que estudiantes universitarios realicen estadías profesionales en el Instituto, como parte de una estrategia para fortalecer la vinculación entre instituciones educativas y ampliar los espacios de formación práctica. El acuerdo fue suscrito por la rectora de la UPRA, Alma Delia López Barrón, y el director general del IEEA, Jaime Bueno Zertuche, quienes destacaron la importancia de coordinar esfuerzos para generar oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes de Coahuila.

A través de este convenio, alumnos de la UPRA podrán incorporarse a diferentes actividades y proyectos del IEEA, donde aplicarán los conocimientos adquiridos durante su preparación académica y participarán en acciones dirigidas a jóvenes y adultos que buscan iniciar, continuar o concluir su educación Básica.

Durante el encuentro también se entregaron constancias a estudiantes de la UPRA que concluyeron satisfactoriamente sus estadías profesionales en el IEEA, como reconocimiento a su participación y desempeño durante su permanencia en el Instituto. UNIVERSITARIOS SE SUMAN A LA ATENCIÓN DEL REZAGO Jaime Bueno Zertuche señaló que este tipo de alianzas permiten fortalecer las capacidades de las instituciones y, al mismo tiempo, generar espacios para que los universitarios adquieran experiencia y pongan sus conocimientos al servicio de la comunidad. El funcionario destacó que la participación de estudiantes en proyectos institucionales contribuye a complementar su formación profesional y les permite conocer de manera directa las necesidades que enfrentan sectores de la población que no han concluido su educación Básica.

El convenio forma parte de las acciones de coordinación educativa orientadas a ampliar las oportunidades de formación, fortalecer la preparación de las nuevas generaciones y contribuir a disminuir el rezago educativo y el analfabetismo. Con este acuerdo, el IEEA y la UPRA establecieron una vía de colaboración para que estudiantes desarrollen competencias profesionales mediante experiencias prácticas y, paralelamente, apoyen las tareas que realiza el Instituto para ampliar el acceso a los servicios de educación para jóvenes y adultos.

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