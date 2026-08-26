Entrega IEEA 59 certificados de educación Básica a adultos en Ramos Arizpe

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Coahuila
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    Entrega IEEA 59 certificados de educación Básica a adultos en Ramos Arizpe
    El IEEA entregó 59 certificados de educación Básica a personas que concluyeron sus estudios de Primaria y Secundaria. CORTESÍA

Los beneficiarios concluyeron Primaria o Secundaria mediante programas destinados a reducir el rezago y ampliar sus oportunidades de desarrollo

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) entregó 59 certificados de educación básica a personas que concluyeron sus estudios de Primaria y Secundaria, como parte de las acciones para reducir el rezago educativo en Coahuila.

Durante la ceremonia fueron otorgados 14 certificados de Primaria y 45 de Secundaria a personas que retomaron su formación académica y lograron concluir una etapa que puede ampliar sus oportunidades en los ámbitos personal, familiar y laboral.

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El acto contó con la participación de Jaime Bueno Zertuche, director general del IEEA; Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe; Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social; Alma Aleida López Barrón, rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, y Javier Pérez Santiago, coordinador de Mejora en Ramos Arizpe.

$!El IEEA tiene como meta alcanzar cerca de 26 mil certificados durante 2026.
El IEEA tiene como meta alcanzar cerca de 26 mil certificados durante 2026. CORTESÍA

CONCLUIR LOS ESTUDIOS PARA ABRIR NUEVAS OPORTUNIDADES

Durante su intervención, Jaime Bueno Zertuche destacó el esfuerzo de quienes retomaron sus estudios y señaló que detrás de cada certificado existe una historia de perseverancia.

El funcionario subrayó que concluir la educación Básica representa no solamente alcanzar una meta académica, sino también contar con mayores posibilidades para continuar con otros proyectos personales y profesionales.

$!Autoridades acompañaron a los beneficiarios durante la entrega de documentos que acreditan la conclusión de sus estudios.
Autoridades acompañaron a los beneficiarios durante la entrega de documentos que acreditan la conclusión de sus estudios. CORTESÍA

Como parte de la ceremonia, Judith María Franco Orta, una de las alumnas graduadas, compartió su experiencia y recibió su certificado en representación de las personas beneficiarias.

El IEEA señaló que este tipo de acciones tienen como finalidad acercar los servicios educativos a quienes no han concluido su formación Básica y generar condiciones para que puedan continuar con sus estudios.

La dependencia destacó que mantiene la coordinación con instituciones y organismos para ampliar la cobertura educativa, atender el rezago y facilitar que más personas ejerzan su derecho a la educación.

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