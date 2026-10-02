Coahuila: IMSS llama a vencer tabúes y detectar a tiempo el cáncer de mama

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    Coahuila: IMSS llama a vencer tabúes y detectar a tiempo el cáncer de mama
    El IMSS en Coahuila llamó a las mujeres a superar los tabúes y dar prioridad a la detección oportuna del cáncer de mama. CORTESÍA

Vergüenza y temor a encontrar anomalías frenan la autoexploración; especialistas recomiendan revisiones periódicas y mastografías

Durante el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llamó a las mujeres a priorizar el autocuidado y dejar atrás los tabúes que dificultan la detección oportuna de esta enfermedad.

Personal de la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama (UDDCM), en Saltillo, advirtió que todavía hay mujeres que pasan años sin realizarse una autoexploración por vergüenza, miedo a encontrar alguna anomalía o por considerar que esta práctica es mal vista en su entorno familiar.

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Estas barreras culturales y personales dificultan la prevención y el reconocimiento temprano de cambios en las mamas, por lo que el personal médico busca generar conciencia sobre la importancia de conocer el propio cuerpo y acudir a revisión ante cualquier señal de alerta.

BUSCAN GENERAR CONFIANZA EN LAS PACIENTES

El IMSS señaló que el propósito de estas acciones no es modificar tradiciones o creencias, sino promover el autocuidado y recordar que la detección temprana puede favorecer el tratamiento oportuno del cáncer de mama.

$!La Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, en Saltillo, cuenta con mastógrafos y servicios de evaluación diagnóstica.
La Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama, en Saltillo, cuenta con mastógrafos y servicios de evaluación diagnóstica. CORTESÍA

Para ello, el personal adscrito a la UDDCM recibe capacitación constante en trato digno, con el objetivo de que las mujeres que acuden a sus instalaciones se sientan cómodas y seguras, además de tener la certeza de que su privacidad será respetada.

La directora de la unidad, la doctora Laura Irene Pérez Montes, exhortó a las mujeres mayores de 40 años a solicitar información sobre cómo acceder a los servicios de esta unidad médica.

En sus instalaciones se cuenta con mastógrafos para detectar lesiones o tumores, así como con servicios de evaluación diagnóstica para derechohabientes que presentan signos de alerta, como nódulos, dolor o alteraciones en las mamas o las axilas.

RECOMIENDAN AUTOEXPLORACIÓN MENSUAL

El Instituto recordó que, a partir de los 20 años, se recomienda realizar la autoexploración mamaria una vez al mes para familiarizarse con la forma, consistencia y textura de las mamas, y facilitar la identificación de posibles cambios.

$!Especialistas recomiendan la autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años para identificar posibles cambios y buscar atención médica oportuna.
Especialistas recomiendan la autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años para identificar posibles cambios y buscar atención médica oportuna. CORTESÍA

La recomendación es prestar atención a cualquier alteración y acudir a valoración médica si se detectan anomalías, sin esperar a que aparezcan molestias adicionales.

El IMSS reiteró que la autoexploración forma parte del autocuidado, pero no sustituye las revisiones clínicas ni los estudios de detección indicados de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada mujer.

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