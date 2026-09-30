IMSS lleva mastógrafos móviles a unidades médicas y empresas de Coahuila

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila mantendrá durante octubre sus jornadas de mastografía gratuita para mujeres derechohabientes mayores de 40 años, mediante unidades móviles que recorrerán clínicas y hospitales de las distintas regiones del estado. Este año, la estrategia también contempla acercar el servicio a empresas de la región Sureste. Como parte del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el organismo busca ampliar la cobertura de detección oportuna y facilitar el acceso a estudios que permiten identificar alteraciones en las mamas que no necesariamente son perceptibles a simple vista o mediante la exploración al tacto.

A través de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), el IMSS informó que los mastógrafos estarán disponibles de 08:00 a 18:00 horas en las unidades programadas. AMPLÍAN SERVICIO A CENTROS DE TRABAJO En la región Sureste, las unidades móviles también acudirán a algunas empresas a partir del 5 de octubre, con el propósito de acercar los estudios a las mujeres trabajadoras y favorecer que más personas accedan a la detección preventiva. El instituto invitó a las derechohabientes a aprovechar este servicio, que se brinda sin costo, y consultar las fechas en las que los equipos estarán disponibles en cada unidad médica. La mastografía permite detectar lesiones y otras anomalías mamarias que pueden pasar inadvertidas durante la autoexploración, por lo que la institución destacó la importancia de realizarse los estudios correspondientes.

ESTAS SON LAS FECHAS POR REGIÓN En la región Centro, el mastógrafo visitará unidades de Monclova, Frontera, Castaños y San Buenaventura. En la región Norte, las jornadas se realizarán en Piedras Negras, Ciudad Acuña, Allende y Nava. Para la región Carbonífera, el servicio llegará a Barroterán, Sabinas, Nueva Rosita y Palaú, mientras que en La Laguna se programaron visitas a unidades médicas de Torreón, Francisco I. Madero, San Pedro, Matamoros y Parras de la Fuente. El calendario contempla varias visitas a algunas clínicas durante el mes, por lo que las derechohabientes pueden identificar la fecha correspondiente a su municipio en la siguiente relación. REGIÓN CENTRO ⚫ Unidad médica | Municipio | Fechas de octubre ⚫ HGZ No. 7 | Monclova | 5 y 19 ⚫ UMF No. 9 | Frontera | 6 y 22 ⚫ UMF No. 10 | San Buenaventura | 7 ⚫ UMF No. 84 | Monclova | 8 ⚫ UMF No. 85 | Frontera | 9 ⚫ UMF No. 86 | Monclova | 20 ⚫ UMF No. 8 | Castaños | 21 REGIÓN NORTE ⚫ Unidad médica | Municipio | Fechas de octubre ⚫UMF No. 81 | Ciudad Acuña | 12 y 26 ⚫ UMF No. 87 | Ciudad Acuña | 13 y 27 ⚫ UMF No. 79 | Piedras Negras | 14 y 28 ⚫ UMF No. 12 | Allende | 29 ⚫ UMF No. 60 | Nava | 30 REGIÓN CARBONÍFERA ⚫ Unidad médica | Municipio | Fecha de octubre ⚫ UMF No. 31 | Barroterán | 1 ⚫ UMF No. 23 | Sabinas | 15 ⚫ HGZ No. 24 | Nueva Rosita | 16 ⚫ HGSZ No. 27 | Palaú | 23 REGIÓN LAGUNA ⚫ Unidad médica | Municipio | Fechas de octubre ⚫ UMF No. 93 | Torreón | 1 y 16 ⚫ UMF No. 66 | Torreón | 2, 12, 20 y 27 ⚫ HGZ No. 18 | Torreón | 5 y 21 ⚫ HGSZ No. 20 | Francisco I. Madero | 6 y 22 ⚫ HGZ No. 16 | Torreón | 7, 13, 19 y 26 ⚫ HGSZ No. 21 | San Pedro | 8 y 23 ⚫ UMF No. 83 | Matamoros | 9 y 28 ⚫ HGSZ No. 6 | Parras de la Fuente | 14 y 29 ⚫ UMF No. 80 | Torreón | 15 y 30

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