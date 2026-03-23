100% de personas trans ha sido discriminada al menos una vez; anuncian primera marcha en Saltillo

El colectivo Red Arcoíris en Resistencia (RAR) anunció la realización de la Primera Marcha Trans en la capital de Coahuila, donde se pretende dar visibilidad al orgullo, a las quejas y los reclamos de esta población históricamente vulnerada. La primera Marcha Trans de Saltillo se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans y forma parte del cierre de la “Jornada por la Visibilidad Trans (JUNTRANS)”, que tendrá diversas actividades a partir del 27 de marzo, realizadas por diversos colectivos, entre ellos Hombres XX.

Como parte del contexto en que vive esta población, el RAR recordó que en Coahuila existen más de 109 mil personas LGBTIQA+, según los datos de la última encuesta del INEGI en la materia, y al menos el 51.1 por ciento de esta población cuenta con estudios de nivel superior, por lo que se debe romper con un estigma sobre la falta de preparación.

Recordaron que existe una cifra negra de violencia contra esta población, pues mientras que en encuestas que se han realizado de forma presencial un 29 por ciento ha manifestado agresiones físicas, en encuestas anónimas realizadas desde la web, la cifra real de violencia física en Coahuila es de 61.3 por ciento. Además, destacaron que el 100 por ciento de las personas trans y no binarias en sus encuestas vía web han reportado haber sufrido violencia y discriminación en el último año, además de que el 86.5 por ciento vive con ansiedad y otro 55.8 por ciento ha tenido pensamientos suicidas debido al rechazo social y la falta de garantías institucionales.

Por ende, el RAR mencionó que es importante permanecer visibles y hacer reclamo de las deudas del Estado. Esta movilización, que será histórica, está prevista para iniciar a las 17:00 horas, y el punto de partida será la Plaza de la Nueva Tlaxcala, desde donde el contingente avanzará por la calle Victoria hasta concluir en la Alameda Zaragoza. De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, se contará con un bloque de seguridad para acompañar el desarrollo del recorrido y atender posibles incidencias. Al término de la marcha, se realizará una “Concentración Política y Cultural” en la explanada de la biblioteca de la Alameda Zaragoza. El programa contempla la elaboración de un mural colectivo abierto al público, un espacio de micrófono abierto, presentaciones de drag queens y drag kings, así como un evento musical denominado “Rave de Visibilidad”, a cargo de la DJ Daniela Volkova. En el marco de esta actividad, la Red Arcoíris en Resistencia prevé presentar un pliego de propuestas legislativas dirigido a autoridades y al Congreso de Coahuila, entre las que están la prohibición de los esfuerzos para corregir la identidad de género (ECOSIG), la tipificación del delito de transfeminicidio, el acceso a derechos reproductivos, así como el reconocimiento legal de la identidad no binaria y de las infancias trans.

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Discriminación LGBTTTIQ+

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