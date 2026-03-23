100% de personas trans ha sido discriminada al menos una vez; anuncian primera marcha en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 marzo 2026
    100% de personas trans ha sido discriminada al menos una vez; anuncian primera marcha en Saltillo
    Colectivos convocan a la Primera Marcha Trans en Saltillo como parte de la jornada JUNTRANS. CORTESÍA

La movilización partirá de la Plaza Nueva Tlaxcala y concluirá en la Alameda Zaragoza con actividades culturales

El colectivo Red Arcoíris en Resistencia (RAR) anunció la realización de la Primera Marcha Trans en la capital de Coahuila, donde se pretende dar visibilidad al orgullo, a las quejas y los reclamos de esta población históricamente vulnerada.

La primera Marcha Trans de Saltillo se llevará a cabo en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans y forma parte del cierre de la “Jornada por la Visibilidad Trans (JUNTRANS)”, que tendrá diversas actividades a partir del 27 de marzo, realizadas por diversos colectivos, entre ellos Hombres XX.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-renombraran-crih-en-honor-a-blanca-martinez-defensora-de-derechos-humanos-LI19669389

Como parte del contexto en que vive esta población, el RAR recordó que en Coahuila existen más de 109 mil personas LGBTIQA+, según los datos de la última encuesta del INEGI en la materia, y al menos el 51.1 por ciento de esta población cuenta con estudios de nivel superior, por lo que se debe romper con un estigma sobre la falta de preparación.

Recordaron que existe una cifra negra de violencia contra esta población, pues mientras que en encuestas que se han realizado de forma presencial un 29 por ciento ha manifestado agresiones físicas, en encuestas anónimas realizadas desde la web, la cifra real de violencia física en Coahuila es de 61.3 por ciento.

Además, destacaron que el 100 por ciento de las personas trans y no binarias en sus encuestas vía web han reportado haber sufrido violencia y discriminación en el último año, además de que el 86.5 por ciento vive con ansiedad y otro 55.8 por ciento ha tenido pensamientos suicidas debido al rechazo social y la falta de garantías institucionales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/convocan-en-saltillo-a-jornada-por-la-visibilidad-trans-AI19663641

Por ende, el RAR mencionó que es importante permanecer visibles y hacer reclamo de las deudas del Estado.

Esta movilización, que será histórica, está prevista para iniciar a las 17:00 horas, y el punto de partida será la Plaza de la Nueva Tlaxcala, desde donde el contingente avanzará por la calle Victoria hasta concluir en la Alameda Zaragoza.

De acuerdo con la información proporcionada por los organizadores, se contará con un bloque de seguridad para acompañar el desarrollo del recorrido y atender posibles incidencias.

Al término de la marcha, se realizará una “Concentración Política y Cultural” en la explanada de la biblioteca de la Alameda Zaragoza.

El programa contempla la elaboración de un mural colectivo abierto al público, un espacio de micrófono abierto, presentaciones de drag queens y drag kings, así como un evento musical denominado “Rave de Visibilidad”, a cargo de la DJ Daniela Volkova.

En el marco de esta actividad, la Red Arcoíris en Resistencia prevé presentar un pliego de propuestas legislativas dirigido a autoridades y al Congreso de Coahuila, entre las que están la prohibición de los esfuerzos para corregir la identidad de género (ECOSIG), la tipificación del delito de transfeminicidio, el acceso a derechos reproductivos, así como el reconocimiento legal de la identidad no binaria y de las infancias trans.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Discriminación
LGBTTTIQ+

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin dudas

Sin dudas
true

Cuentas alegres confunden a la Presidenta
El costo social del colapso de AHMSA

El costo social del colapso de AHMSA
Se busca mantener los cruces ferroviarios para evitar problemas de movilidad.

Tren Saltillo-Monterrey ‘va a ser una obra molesta para la ciudadanía’; trabajos durarán hasta 32 meses
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El debut de Rivera marca un paso en el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo.

Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo
Isla Diego García, sede de una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, que fue intentada ser atacada por Irán.

Irán lanza misiles contra la base militar en Diego García, pero EU sigue fuera de su alcance
Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial, rinde testimonio en una audiencia de la Cámara de Representantes en 2019, donde fue cuestionado sobre su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016