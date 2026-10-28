Coahuila: INE llama a recoger y renovar credenciales antes del 25 de enero

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: INE llama a recoger y renovar credenciales antes del 25 de enero
    Más de 180 mil ciudadanos de Coahuila deben recoger o renovar su credencial para votar. ESPECIAL

El Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila llamó a la ciudadanía a recoger su credencial para votar o renovarla antes del 25 de enero para que la ciudadanía pueda participar en las próximas elecciones de 2027.

Más de 180 mil ciudadanos coahuilenses deben recoger o renovar su credencial para votar antes del 25 de enero, a fin de contar con una identificación vigente y poder participar en las elecciones de 2027.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Viviana Escobedo, al corte del 17 de octubre había 21 mil 538 credenciales pendientes de entrega en los módulos de atención ciudadana y 19 mil 442 que perdieron su vigencia en 2025, por lo que sus titulares deben acudir a realizar el trámite de renovación.

La crisis del INE es mucho más grave de lo que se ve

La funcionaria recordó que no basta con solicitar la credencial, sino que también es necesario recogerla, pues contar con una identificación vigente es fundamental para participar en la jornada electoral.

Asimismo, informó que existen 146 mil 506 credenciales con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, cuyos titulares deberán renovarlas para mantener actualizada su identificación electoral.

Escobedo destacó que el INE mantiene activa la Campaña Anual Intensa desde el 1 de septiembre, mediante la cual se refuerza la atención en los módulos y se invita a la población a realizar sus trámites.

INE: Una purga necesaria

También hizo un llamado a las y los jóvenes que cumplirán 18 años antes o el día de la jornada electoral para que tramiten su credencial con anticipación. Señaló que, hasta el momento, se han registrado más de 9 mil trámites de jóvenes interesados en obtener su identificación.

El INE exhortó a la ciudadanía a verificar la vigencia de su credencial y acudir oportunamente a los módulos, con el objetivo de evitar contratiempos y garantizar su participación en las elecciones de 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Credencial De Elector
Elecciones

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La suplente de Taddei

La suplente de Taddei
La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE
Los transportistas de decidieron levantar el Paro Nacional ante las promesas del gobierno federal de resolver sus peticiones.

Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz dialogó con los estudiantes del TecNM Saltillo para informar sobre los avances en la atención de sus demandas.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’
Skate, ciclismo BMX, baile urbano, música en vivo y un espacio para emprendedores integran el programa de los Urban Games Coahuila 2026.

Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo
El mapa del Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño resalta las regiones donde se espera que las muertes por calor sean más elevadas.

Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes