Coahuila: INE llama a recoger y renovar credenciales antes del 25 de enero

Más de 180 mil ciudadanos coahuilenses deben recoger o renovar su credencial para votar antes del 25 de enero, a fin de contar con una identificación vigente y poder participar en las elecciones de 2027. De acuerdo con las cifras proporcionadas por la vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Viviana Escobedo, al corte del 17 de octubre había 21 mil 538 credenciales pendientes de entrega en los módulos de atención ciudadana y 19 mil 442 que perdieron su vigencia en 2025, por lo que sus titulares deben acudir a realizar el trámite de renovación.

La funcionaria recordó que no basta con solicitar la credencial, sino que también es necesario recogerla, pues contar con una identificación vigente es fundamental para participar en la jornada electoral. Asimismo, informó que existen 146 mil 506 credenciales con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, cuyos titulares deberán renovarlas para mantener actualizada su identificación electoral. Escobedo destacó que el INE mantiene activa la Campaña Anual Intensa desde el 1 de septiembre, mediante la cual se refuerza la atención en los módulos y se invita a la población a realizar sus trámites.

También hizo un llamado a las y los jóvenes que cumplirán 18 años antes o el día de la jornada electoral para que tramiten su credencial con anticipación. Señaló que, hasta el momento, se han registrado más de 9 mil trámites de jóvenes interesados en obtener su identificación. El INE exhortó a la ciudadanía a verificar la vigencia de su credencial y acudir oportunamente a los módulos, con el objetivo de evitar contratiempos y garantizar su participación en las elecciones de 2027.