Policía de Saltillo fortalece lazos con estudiantes mediante exhibiciones en escuelas

Como parte de su estrategia permanente de proximidad social, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo intensificó esta semana las exhibiciones policiales en planteles educativos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la confianza entre la comunidad estudiantil y las corporaciones municipales .

Elementos de la Policía Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, la Unidad de Policía Cibernética y la Dirección de Proximidad Social visitaron escuelas de distintos sectores, entre ellas el Jardín de Niños Elvira Luna, la primaria Francisco Zarco, la primaria Hermiro Jiménez, el jardín de niños La Madrid, la Casa de los Niños y las Niñas y el Instituto Vivir.

Durante las actividades, las y los oficiales explicaron a niñas, niños y docentes las funciones que realizan en cada una de sus áreas, además de presentar una demostración de los binomios caninos y una exposición tecnológica en la que los estudiantes pudieron observar el funcionamiento de drones utilizados por la Policía Cibernética.

En el Instituto Vivir, por ejemplo, alrededor de 250 estudiantes de preescolar y primaria participaron en la jornada. Los menores mostraron especial interés en la operación del dron y en la labor de los elementos caninos, quienes realizaron ejercicios de obediencia y búsqueda.