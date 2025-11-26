Policía de Saltillo fortalece lazos con estudiantes mediante exhibiciones en escuelas
La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realiza exhibiciones policiales en escuelas de todos los niveles para fortalecer la confianza con la comunidad estudiantil
Como parte de su estrategia permanente de proximidad social, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo intensificó esta semana las exhibiciones policiales en planteles educativos públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la confianza entre la comunidad estudiantil y las corporaciones municipales.
Elementos de la Policía Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, la Unidad de Policía Cibernética y la Dirección de Proximidad Social visitaron escuelas de distintos sectores, entre ellas el Jardín de Niños Elvira Luna, la primaria Francisco Zarco, la primaria Hermiro Jiménez, el jardín de niños La Madrid, la Casa de los Niños y las Niñas y el Instituto Vivir.
Durante las actividades, las y los oficiales explicaron a niñas, niños y docentes las funciones que realizan en cada una de sus áreas, además de presentar una demostración de los binomios caninos y una exposición tecnológica en la que los estudiantes pudieron observar el funcionamiento de drones utilizados por la Policía Cibernética.
En el Instituto Vivir, por ejemplo, alrededor de 250 estudiantes de preescolar y primaria participaron en la jornada. Los menores mostraron especial interés en la operación del dron y en la labor de los elementos caninos, quienes realizaron ejercicios de obediencia y búsqueda.
Alexis Morales Hernández, titular de Proximidad Social y Prevención del Delito, destacó que estas visitas forman parte del compromiso del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix para mantener una relación cercana y de confianza con todos los sectores de la ciudad.
Recordó que, a lo largo del año, la Comisaría ha recorrido escuelas de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades. En varios casos, estudiantes y docentes se han sumado a los grupos de WhatsApp de la corporación, una herramienta que permite una comunicación directa para atender reportes y reforzar la colaboración entre sociedad y gobierno.
Morales Hernández subrayó que las actividades no solo acercan a la policía a la comunidad escolar, sino que cumplen una función preventiva al dar a conocer las áreas especializadas que existen para protegerlos. “Es fundamental que las y los niños sepan que cuentan con nosotros y que la Policía es una institución cercana en la que pueden confiar”, expresó.