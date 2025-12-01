Coahuila lidera indicadores laborales: Setra; confirma que las 40 horas ya están en revisión

Coahuila
/ 1 diciembre 2025
    Coahuila lidera indicadores laborales: Setra; confirma que las 40 horas ya están en revisión
    Nazira Zogbi, secretaria del Trabajo de Coahuila, compareció ante el Congreso como parte del Informe de Gobierno. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

La secretaria presentó un balance positivo en materia laboral, destacando avances en empleo y paz laboral en el estado

La titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi, compareció ante el Congreso del Estado en el marco del Segundo Informe de Gobierno. La funcionaria presentó un balance de la gestión, destacando los avances en materia de empleo y la alta paz laboral que distingue a la entidad.

Zogbi puso énfasis en los resultados del tercer trimestre del año. “Subimos a los cuatro primeros lugares en los principales indicadores laborales”, afirmó la secretaria.

Entre los logros mencionados, Coahuila se posicionó en la cima nacional. La funcionaria detalló: “formalidad laboral, primer lugar, trabajadores con contrato escrito, primer lugar”.

Los datos oficiales también ubican a la entidad en el primer lugar en “trabajadores con acceso a servicios de salud”. Además, la secretaria resaltó el tema de “trabajadores que tienen mayores prestaciones superiores a las de la ley”.

A pesar de los avances, Zogbi reconoció que la dependencia tiene “mucho trabajo” pendiente, incluyendo la implementación de “reformas que están en puerta” para beneficio de los empleados.

Adelantó que esta semana acudirán a una reunión clave. “Ya vamos a estar precisamente en la comisión nacional de secretarios del trabajo, donde seguramente vamos a estar revisando lo que viene para 2026”, comentó la funcionaria estatal.

La secretaria presentó un balance positivo en materia laboral, destacando avances en empleo y paz laboral en el estado. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

En este contexto, la secretaria confirmó que el tema de las 40 horas “ya se está viendo”. La titular de Setra aseguró que están terminando de capacitar al personal para la inspección de la aplicación de la “Ley silla”.

Finalmente, Zogbi recordó que el empleo “sigue siendo el mejor programa social que tiene cualquier estado”.

Nazira Zogbi señaló que la instrucción del gobernador Manolo Jiménez es que los proyectos que llegan a Coahuila sean “para los coahuilenses, tanto la proveeduría como los trabajadores” como lo es el tema del tren de pasajeros.

