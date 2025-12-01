Coahuila lidera indicadores laborales: Setra; confirma que las 40 horas ya están en revisión

La titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi, compareció ante el Congreso del Estado en el marco del Segundo Informe de Gobierno. La funcionaria presentó un balance de la gestión, destacando los avances en materia de empleo y la alta paz laboral que distingue a la entidad.

Zogbi puso énfasis en los resultados del tercer trimestre del año. “Subimos a los cuatro primeros lugares en los principales indicadores laborales”, afirmó la secretaria.

Entre los logros mencionados, Coahuila se posicionó en la cima nacional. La funcionaria detalló: “formalidad laboral, primer lugar, trabajadores con contrato escrito, primer lugar”.

Los datos oficiales también ubican a la entidad en el primer lugar en “trabajadores con acceso a servicios de salud”. Además, la secretaria resaltó el tema de “trabajadores que tienen mayores prestaciones superiores a las de la ley”.

A pesar de los avances, Zogbi reconoció que la dependencia tiene “mucho trabajo” pendiente, incluyendo la implementación de “reformas que están en puerta” para beneficio de los empleados.

Adelantó que esta semana acudirán a una reunión clave. “Ya vamos a estar precisamente en la comisión nacional de secretarios del trabajo, donde seguramente vamos a estar revisando lo que viene para 2026”, comentó la funcionaria estatal.