$!Coahuila: Lleva la UAdeC tradición del Día de Muertos a sus escuelas y facultades

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prepara una serie de actividades para conmemorar el Día de Muertos en sus escuelas y facultades de Saltillo, con festivales culturales, altares, concursos y representaciones artísticas que buscan preservar las tradiciones mexicanas y fomentar la participación de la comunidad universitaria. La programación contempla homenajes a personas fallecidas, exhibiciones de ofrendas, concursos de catrinas y catrines, lectura de calaveras literarias y elaboración de alebrijes con materiales reciclados, con actividades distribuidas en las unidades Sureste, Laguna y Norte.

HOMENAJES Y FESTIVALES EN SALTILLO En la Unidad Sureste, la Facultad de Sistemas dedicará su tradicional altar de muertos a la memoria de las madres fallecidas, como reconocimiento a su legado y al recuerdo que permanece entre sus seres queridos. También recibirá fotografías de otros familiares o personas fallecidas para integrarlas a la ofrenda.

La actividad se realizará el viernes 30 de octubre, a las 12:00 horas, en la Sala Milenio del plantel. El programa incluirá un concurso de disfraces y una exposición de talento. Por su parte, las facultades de Artes Plásticas y Ciencias Sociales organizarán un Festival de Día de Muertos el jueves 29 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en las instalaciones de Ciencias Sociales, ubicadas en Juárez número 139, en el Centro Histórico de Saltillo.

La jornada comenzará con un mercadito de emprendedores a las 13:00 horas. A las 17:00 horas se inaugurará el altar de muertos, que permanecerá en exhibición del 30 de octubre al 2 de noviembre, y media hora después se realizará el concurso de caracterización de catrinas y catrines. A las 18:00 horas habrá lectura y concurso de calaveras literarias, además de una presentación de la rondalla de la Facultad de Ciencias Sociales. La premiación está programada para las 18:30 horas y el cierre será a las 19:00 horas con la actividad Noches de Leyenda.

El Instituto de Enseñanza Abierta (IDEA) Saltillo realizará el programa “Almas que dejan huella, Homenaje a la vida y a la muerte” el miércoles 28 de octubre, a las 19:00 horas, en el lobby del plantel. Se presentará un altar y se narrará una leyenda en honor a María Cristina Lucio y Lex Leija. Los asistentes podrán compartir pan de muerto y chocolate caliente. ALEBRIJES Y OFRENDAS EN LA UNIDAD LAGUNA En Torreón, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales convocó a la segunda edición de su concurso de alebrijes elaborados con materiales reciclados, dirigido a estudiantes inscritos, quienes podrán participar de manera individual o en equipos de hasta tres integrantes.

Las piezas deberán estar elaboradas completamente con materiales reciclados. El jurado evaluará la originalidad y creatividad, el aprovechamiento de los materiales, la estética y presentación, así como la relación con la tradición de los alebrijes.

Las inscripciones se realizaron del 19 al 25 de octubre y la entrega de las creaciones está programada para el 28 de octubre en el cubículo de la maestra Fanny Cerrillo. La premiación se efectuará el 29 de octubre. Para mayores informes está disponible el teléfono 871 183 4947. El Instituto “Manuel Muñoz Olivares” celebrará el Día de Muertos el viernes 30 de octubre, a las 11:00 horas, en la explanada de la institución, con la participación de estudiantes y sus familias. El programa contempla un altar tradicional, una muestra de las costumbres mexicanas y su significado, calaveritas literarias presentadas por alumnos de primer semestre como parte de la materia Taller de Lectura y Redacción, así como la representación de un panteón mexicano.

En tanto, la Escuela de Administración de San Pedro de las Colonias invitó a su comunidad estudiantil a participar en las actividades del viernes 30 de octubre. Las categorías serán altares de muertos con montaje tradicional en homenaje a los difuntos, tapetes de aserrín con diseños artísticos y caracterización de catrinas y catrines. RESCATAN TRADICIONES EN LA UNIDAD NORTE En la Unidad Norte, la Escuela de Bachilleres Prof. Ladislao Farías Campos realizará el 29 de octubre una actividad dedicada al Día de Muertos, con un altar y una ofrenda en honor a las catrinas, en la que Frida Kahlo será la figura central.

En la organización participarán tutores, tutorados y personal administrativo, con el propósito de promover la convivencia y fortalecer el conocimiento y rescate de las tradiciones culturales mexicanas. Por su parte, la Escuela de Bachilleres Luis Donaldo Colosio Murrieta presentará su tradicional altar de muertos en honor a Beatriz Vara Isais, el jueves 29 de octubre, de las 9:30 a las 13:00 horas, en la biblioteca de la institución, con la participación de su comunidad educativa.

Con este programa, las escuelas y facultades de la UAdeC incorporan expresiones artísticas, actividades educativas y homenajes a sus celebraciones de Día de Muertos, con espacios para la convivencia y la transmisión de las tradiciones mexicanas entre distintas generaciones.