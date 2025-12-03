Coahuila logra apoyos federales para trigueros: Jesús María Montemayor Garza

El Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, compareció ante el Congreso del Estado en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Durante su presentación, el funcionario anunció que se logró la gestión con el Gobierno Federal para atender a los productores de trigo de la Región Centro, quienes habían manifestado inconformidad por los precios de garantía.

Montemayor Garza explicó que el gobernador tuvo una comunicación directa con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para abordar el tema.

“El tema de los precios de garantía y el subsidio de apoyo que había para este programa se estará viendo”, señaló el titular de la dependencia estatal.

Aclaró que, si bien el dato preciso no estaba disponible, la apertura de ventanillas es inminente. “No tengo los días, pero la ventanilla este año para que se estén dando los apoyos el próximo año”, afirmó.

El secretario detalló que el problema de los precios de garantía se enfoca en la producción triguera, donde se siembran alrededor de 1,500 a 2,000 hectáreas en la Región Centro. La entidad, explicó, tiene muy poca producción de maíz blanco, por lo que el problema se concentra en el trigo.

AVANZA PROGRAMA DE GANADERÍA

En otro punto de la comparecencia, el funcionario abordó los avances del Programa de Ganadería. El funcionario estatal que el componente de mejora genética está por cerrarse y el de financiamiento ya se activó.

“Salieron las primeras cartas de elegibilidad, ya los productores con engordadores o ganaderos ya están sentados con los intermedios financieros”, aseveró, señalando que el plan ya superó el kick-off con los bancos.

Respecto a la construcción de los Centros Integrales (rastros, empaques y subastas), el esquema financiero será a través de un fideicomiso.

“Una parte van a salir a través de un fideicomiso... y van a dejar una parte que sea financiamiento también con un financiamiento blando y barato”, confirmó Montemayor.

Montemayor Garza precisó que el proyecto central de subastas será en Monclova. Su objetivo es claro: “Es quitarlos de intermediarios, que vaya el vendedor y que esté el comprador, que no hay alguien que se gane un recurso que no sea el ganadero”.

Finalmente, en cuanto a sanidad y productividad, Montemayor alertó sobre 419 casos activos de gusano barrenador en la zona sureste del país. Concluyó informando que el valor agropecuario de la entidad aumentó un 5%.