Endurece Conagua auditorías al sector agrícola; Coahuila y NL serían focos rojos

Las revisiones a pozos regulares y clausuras a pozos irregulares en el norte del país por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han endurecido en los últimos meses, señalaron líderes del sector agrícola.

Nuevo León y Coahuila serían focos rojos para la autoridad, que busca regularizar el “mercado negro” del vital líquido a través de inspecciones rutinarias a los concesionarios y caza de pozos ilegales, de acuerdo con los productores de la región.

Agregaron que el órgano federal que encabeza Efraín Morales luce apurado en recuperar volúmenes acaparados por infractores, ante la existencia de un desorden en el que hasta se vende el agua ilegalmente, mediante pipas.

Las irregularidades detectadas van desde utilizar más agua de la que se tiene concesionada hasta perforaciones clandestinas.

También se han encontrado Ayuntamientos e industrias que utilizan el recurso asignado al campo.

”La autoridad anda, pero ‘sobres’, haciendo auditorías a los que tienen permiso, que están establecidos. Pero también hay mucha gente que tiene pozos profundos, que están fuera de la Ley”, dijo en entrevista Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En Aramberri, por ejemplo, la Conagua advirtió al comisariado de un ejido que se le cancelaría un subsidio de riego si no completaba un expediente, además de que los productores han recibido llamados de atención ante cualquier mínima desviación de las normativas, detalló Jorge Grimaldo, director de Desarrollo Rural de ese municipio.

”Están poniendo muchos candados para que los que estén mal, les ‘cortan la cabeza’, por así decirlo”, comentó por separado.Arturo González, vicepresidente de los consejos estatales del CNA, apuntó que algunas auditorías en Nuevo León y Chihuahua se están centrando en verificar que el uso del agua concuerde con el uso delimitado en el título de concesión.

“Haz de cuenta que van y te checan si el uso que tienes de tu título es el que le estás dando”, añadió.

En Coahuila, por su parte, la Conagua ha enviado cuadrillas a clausurar pozos clandestinos, refirió Francisco Chapa, ex presidente del Consejo Agropecuario de Nuevo León.

”Hay gente que tiene concesión de tantos metros cúbicos y de repente utiliza tantos más algo; ahí hay problemas. De hecho, mandaron cuadrillas de la Conagua a Coahuila y anduvieron clausurando pozos, y si tú te vas a Baja California, andan perforando sin permisos también”, mencionó.

El 31 de octubre, Grupo REFORMA publicó que, según Luis Carlos Alatorre, delegado de la Conagua, el Gobierno federal considera que los productores agropecuarios tienen agua de más, y prueba de ello serían las transmisiones de títulos de concesión entre particulares.

