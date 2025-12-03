Endurece Conagua auditorías al sector agrícola; Coahuila y NL serían focos rojos

México
/ 3 diciembre 2025
    Endurece Conagua auditorías al sector agrícola; Coahuila y NL serían focos rojos
    Las irregularidades detectadas van desde utilizar más agua de la que se tiene concesionada hasta perforaciones clandestinas. FOTO: REFORMA

Nuevo León y Coahuila serían focos rojos para la autoridad, que busca regularizar el “mercado negro” del vital líquido a través de inspecciones rutinarias a los concesionarios

Las revisiones a pozos regulares y clausuras a pozos irregulares en el norte del país por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se han endurecido en los últimos meses, señalaron líderes del sector agrícola.

Nuevo León y Coahuila serían focos rojos para la autoridad, que busca regularizar el “mercado negro” del vital líquido a través de inspecciones rutinarias a los concesionarios y caza de pozos ilegales, de acuerdo con los productores de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Estiman pérdidas de 11.4 millones de dólares diarios por cierre de frontera a ganado

Agregaron que el órgano federal que encabeza Efraín Morales luce apurado en recuperar volúmenes acaparados por infractores, ante la existencia de un desorden en el que hasta se vende el agua ilegalmente, mediante pipas.

Las irregularidades detectadas van desde utilizar más agua de la que se tiene concesionada hasta perforaciones clandestinas.

También se han encontrado Ayuntamientos e industrias que utilizan el recurso asignado al campo.

”La autoridad anda, pero ‘sobres’, haciendo auditorías a los que tienen permiso, que están establecidos. Pero también hay mucha gente que tiene pozos profundos, que están fuera de la Ley”, dijo en entrevista Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En Aramberri, por ejemplo, la Conagua advirtió al comisariado de un ejido que se le cancelaría un subsidio de riego si no completaba un expediente, además de que los productores han recibido llamados de atención ante cualquier mínima desviación de las normativas, detalló Jorge Grimaldo, director de Desarrollo Rural de ese municipio.

”Están poniendo muchos candados para que los que estén mal, les ‘cortan la cabeza’, por así decirlo”, comentó por separado.Arturo González, vicepresidente de los consejos estatales del CNA, apuntó que algunas auditorías en Nuevo León y Chihuahua se están centrando en verificar que el uso del agua concuerde con el uso delimitado en el título de concesión.

“Haz de cuenta que van y te checan si el uso que tienes de tu título es el que le estás dando”, añadió.

En Coahuila, por su parte, la Conagua ha enviado cuadrillas a clausurar pozos clandestinos, refirió Francisco Chapa, ex presidente del Consejo Agropecuario de Nuevo León.

”Hay gente que tiene concesión de tantos metros cúbicos y de repente utiliza tantos más algo; ahí hay problemas. De hecho, mandaron cuadrillas de la Conagua a Coahuila y anduvieron clausurando pozos, y si tú te vas a Baja California, andan perforando sin permisos también”, mencionó.

El 31 de octubre, Grupo REFORMA publicó que, según Luis Carlos Alatorre, delegado de la Conagua, el Gobierno federal considera que los productores agropecuarios tienen agua de más, y prueba de ello serían las transmisiones de títulos de concesión entre particulares.

ASÍ LO DIJO

“La autoridad anda pero ‘sobres’, haciendo auditorías a los que tienen permiso, que están establecidos. Pero también hay mucha gente que tiene pozos profundos, que están fuera de la Ley”. Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Temas


AGRICULTURA
Auditorías

Organizaciones


Conagua

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La ampliación de la carretera a Derramadero es una de las obras viales clave para la Región Sureste de la entidad.

Saltillo: Estiman entregar carretera a Derramadero en junio de 2026
En los últimos años, los centros de rehabilitación han proliferado en Coahuila, principalmente en las ciudades más pobladas.

Coahuila: Censo y vigilancia sanitaria ‘recortan’ de 450 a 250 los anexos en el Estado
Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
El monto divulgado desecha una declaración de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quien afirmó que el sueldo del funcionario era “menos de 100 mil pesos”.

Andy López Beltrán gana más de 100 mil al mes y supera a Luisa Alcalde, revela salario real
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la jornada laboral de 40 horas será una realidad en México, aplicándose de forma gradual desde 2027 hasta 2030, sin afectar salarios ni prestaciones.

¡Ya hay acuerdo!... anuncia Sheinbaum que jornada laboral de 40 horas será gradual hasta 2030
Conoce el nuevo salario mínimo en México para 2026, los montos oficiales, porcentajes de incremento, reacciones del sector laboral y los beneficios para los trabajadores.

¡Aumenta el Salario Mínimo!... a partir de 2026 será de 9 mil 582 y en la frontera de 13 mil 408 pesos al mes
Puerta Uno de AHMSA fue liberada para permitir la entrada del grupo inversionista.

AHMSA recibe a posibles compradores y reactiva expectativas de rescate
La SEP aplicará horario invernal y adelantos de vacaciones en varios estados por bajas temperaturas. Conoce qué entidades tendrán ajustes y cuáles mantienen el calendario oficial.

SEP confirma cambios en el calendario escolar, horarios y vacaciones para estos estados por invierno