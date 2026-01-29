Coahuila: Los bancos suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero

Coahuila
/ 29 enero 2026
    Coahuila: Los bancos suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero
    Las sucursales bancarias suspenderán atención al público este lunes 2 de febrero, conforme al calendario oficial del sector financiero. FOTO: ESPECIAL

Por ser día inhábil, las sucursales no abrirán sus puertas; los cajeros automáticos sí estarán a disposición de los cuentahabientes

La Asociación de Bancos de México informó que, conforme al calendario oficial de la CNBV, las sucursales bancarias no brindarán servicio al público el lunes 2 de febrero; no obstante, operarán cajeros, corresponsales y banca digital.

El día de asueto también será tomado por los ejecutivos de las instituciones de crédito en Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: CDHEC reúne a instituciones para revisar protocolo de actuación en manifestaciones públicas

La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que las instituciones bancarias del País suspenderán sus operaciones al público el lunes 2 de febrero, en apego a la disposición de carácter general emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que establece los días inhábiles en el sector financiero y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2025.

La medida aplica para la mayoría de las sucursales bancarias en territorio nacional; sin embargo, la ABM precisó que los bancos que operan dentro de almacenes comerciales y supermercados sí abrirán al público, manteniendo sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo.

CANALES ALTERNOS Y PAGOS EN DÍAS INHÁBILES

Ante la suspensión de actividades en sucursales, la ABM recordó a los usuarios que cuentan con más de 65 mil cajeros automáticos y alrededor de 60 mil corresponsales bancarios en todo el país, además de los servicios de banca digital y telefónica, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.

Asimismo, subrayó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, cuando la fecha límite de un pago coincide con un día inhábil, éste puede realizarse el día hábil siguiente sin penalización, por lo que recomendó a los usuarios planificar con anticipación sus operaciones.

