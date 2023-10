Coahuila: Madre de Torreón acusa a FGE de extraviar el cuerpo de su hijo en 2011; interpone denuncia formal

Una madre de Torreón interpuso una denuncia contra la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntas irregularidades que derivaron en el extravío del cuerpo de su hijo, quien fue encontrado sin vida horas después de ser reportado como desaparecido en 2011.

Marcela Balderas Rodríguez, madre de Cosme Humberto Alarcón, quien tenía 16 años cuando se registró su desaparición el 5 de mayo de 2011, se presentó en las instalaciones de la FGE para presentar una denuncia contra la propia autoridad, luego de varios años de lucha por justicia.

“Cuando Cosme ya no respondió mis llamadas, me moví a los hospitales y a los separos a donde llevan a personas que fueron descubiertas por algunas horas”, relató Balderas.

Marcela recuerda que, unas horas después de las primeras acciones de búsqueda individual, interpuso la denuncia de desaparición ante las autoridades, quienes desde ahí, acusó, empezaron con actos que contravienen el respeto a los derechos humanos.

“Comentaban que seguramente se había ido con una novia o con los amigos, pero yo conocía a mi hijo y sabía que nunca haría eso. Algunos de esos ministerios públicos siguen ahí”, dijo.

El cuerpo sin vida de Cosme fue encontrado apenas horas después de su desaparición, sin embargo fue hasta 2016 -cinco años después- que el Ministerio Público informó a Marcela que fue localizado un cuerpo que coincidía con las características plasmadas en la denuncia.

La madre denunció que, durante el traslado del cuerpo de Cosme a un panteón de Torreón, donde sería inhumado como no identificado, la cadena de custodia se rompió.

Dijo que la fiscalía de desaparecidos tenía extraviado el expediente que almacenaba los datos del cuerpo, las características del hallazgo y el lugar al que sería trasladado.

HALLAN EXPEDIENTE DOS AÑOS DESPUÉS

Dos años después, en 2018, ante la presión ejercida por la madre, las autoridades hallaron el expediente, en el que reconoció a su hijo, sin embargo le dijeron que no sabían dónde estaba el cuerpo.

“Fue hasta el 2018 que, con la presión que hice junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que se encontró la averiguación previa y ahí confirmo que era el cuerpo de mi hijo, pero ahí me dio la noticia de que no encontraban el cuerpo; la Fiscalía lo había desaparecido por negligencia. En algún punto, la cadena de custodia se perdió, pues me informó que el 10 de mayo del 2011 le dio salida del Semefo hacia el Panteón 2 de Torreón”, indicó.

Con los datos del panteón, Balderas solicitó que se hicieran las exhumaciones en el lugar para encontrar a su hijo, sin embargo después de encontrar restos de más de mil cuerpos, ninguno coincidía con Cosme.

“Del 2021 a la fecha se han exhumado más de mil cuerpos pero ninguno tiene las características de Cosme. Hasta hoy sigue desaparecido. También solicitamos que analicemos los restos entregados a escuelas de medicina, de los cuales se recuperaron 10 mil 161, los cuales todavía están viendo si se pueden analizar”, dice.

“Después de 12 años de la búsqueda, confirmamos que el Gobierno de Coahuila, y la Fiscalía de Desaparecidos encontraron a Cosme desde los primeros días”, agrega.

Este domingo 15 de octubre, Cosme hubiera cumplido 29 años de edad y, en este marco,su madre interpuso una demanda por responsabilidad patrimonial contra la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

“Demandamos al Estado para que reconozca su responsabilidad por graves violaciones a los derechos humanos, al desaparecer todos estos años a Cosme; desaparecieron su cuerpo, lo que nos generó un daño físico, patrimonial y emocional. Esto consiste en que el Estado, en específico la Fiscalía, repare el daño que nos causó a la familia”, expresó.

La madre agregó que no solo está la parte del hallazgo del cuerpo y su regreso digno, sino que también la Fiscalía tiene pendiente la verdad y la justicia sobre el caso.

“Queremos verdad y justicia para Cosme y todos nuestros seres queridos desaparecidos y que la Fiscalía, después de toda la capacitación que ha recibido, no revictimice y sobre todo que se castigue a quienes son parte de la institución y colaboraron para no tener a Cosme con nosotros”, dijo.

“Yo sé que ya no lo van a encontrar, es mucho tiempo, pero quiero una respuesta”, dijo.

Este caso, ha tenido el eco de organizaciones como la Red TDT “Todos los Derechos para Todos y Todas” en la Ciudad de México, que hizo un pronunciamiento al respecto en el marco del cumpleaños de Cosme.

Al respecto del caso, fue solicitada una postura a la Fiscalía General de Coahuila, sin embargo no se obtuvo una respuesta.