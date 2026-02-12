Coahuila: Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a fallas del sexenio anterior

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 12 febrero 2026
    Coahuila: Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a fallas del sexenio anterior
    Indicó que esta falta de inmunización generó vulnerabilidad en niños y grupos de riesgo.

Relacionó el problema con la baja cobertura de vacunación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó que el brote de sarampión que afecta a diversas entidades del país es consecuencia de deficiencias en la política de salud pública del gobierno federal anterior.

Señaló que estos problemas reflejan fallas en materia de prevención epidemiológica, las cuales han dejado secuelas en distintas regiones de México.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por casos sospechosos de Sarampión en secundaria de Saltillo

El mandatario estatal atribuyó el resurgimiento de esta enfermedad a la falta de cobertura de vacunación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como a decisiones tomadas por el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que la omisión en la aplicación de esquemas de vacunación generó mayor vulnerabilidad en la población, especialmente en niñas, niños y grupos de riesgo, facilitando la propagación de enfermedades prevenibles.

El mandatario estatal comentó que desde 2025, cuando se revelaron los primeros casos de sarampión en el vecino estado de Durango, en Coahuila se implementó toda una estrategia de vacunación con brigadas en todo el estado.

Destacó la rápida respuesta de las autoridades locales, quienes realizaron jornadas intensivas tanto en comunidades rurales como urbanas para ampliar la cobertura de protección.

Asimismo, señaló que Coahuila cuenta actualmente con alrededor de 125 mil dosis disponibles para completar esquemas de vacunación como parte de la estrategia para prevenir la propagación del virus.

Subrayó que el estado mantiene coordinación con la Secretaría de Salud federal para garantizar el abasto y la distribución de vacunas, además de reforzar la vigilancia epidemiológica.

Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que Coahuila se mantiene entre las entidades con menor número de casos confirmados y menor nivel de vulnerabilidad.

Indicó que esto ha sido posible gracias a la implementación de políticas preventivas y al trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal, lo que ha permitido al estado posicionarse como referente en el manejo de crisis sanitarias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Sarampión

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades sanitarias exhortan a madres y padres a identificar signos de alarma y acudir a los centros de salud para detección oportuna.

Coahuila: cáncer infantil, entre la urgencia médica y la esperanza de un donador compatible
En Coahuila el 48 por ciento de los jovencitos no ha escuchado hablar de métodos anticonceptivos.

Uno de cada 5 adolescentes de Coahuila ignora para qué sirve el uso del condón
Aunque la reforma sí contempla una reducción a 40 horas por semana, conserva el esquema de un día de descanso por cada seis de trabajo.

Frente por las 40 Horas laborales en Coahuila rechaza reforma aprobada en el Senado
Como cada año, cientos de mujeres saldrán a las calles para exigir se respeten sus derechos.

Colectiva organiza actividades para financiar una de las marchas del 8M en Saltillo
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional