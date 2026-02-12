Coahuila: Manolo Jiménez atribuye brote de sarampión a fallas del sexenio anterior

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, afirmó que el brote de sarampión que afecta a diversas entidades del país es consecuencia de deficiencias en la política de salud pública del gobierno federal anterior.

Señaló que estos problemas reflejan fallas en materia de prevención epidemiológica, las cuales han dejado secuelas en distintas regiones de México.

El mandatario estatal atribuyó el resurgimiento de esta enfermedad a la falta de cobertura de vacunación durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como a decisiones tomadas por el entonces subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Indicó que la omisión en la aplicación de esquemas de vacunación generó mayor vulnerabilidad en la población, especialmente en niñas, niños y grupos de riesgo, facilitando la propagación de enfermedades prevenibles.

El mandatario estatal comentó que desde 2025, cuando se revelaron los primeros casos de sarampión en el vecino estado de Durango, en Coahuila se implementó toda una estrategia de vacunación con brigadas en todo el estado.

Destacó la rápida respuesta de las autoridades locales, quienes realizaron jornadas intensivas tanto en comunidades rurales como urbanas para ampliar la cobertura de protección.

Asimismo, señaló que Coahuila cuenta actualmente con alrededor de 125 mil dosis disponibles para completar esquemas de vacunación como parte de la estrategia para prevenir la propagación del virus.

Subrayó que el estado mantiene coordinación con la Secretaría de Salud federal para garantizar el abasto y la distribución de vacunas, además de reforzar la vigilancia epidemiológica.

Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó que Coahuila se mantiene entre las entidades con menor número de casos confirmados y menor nivel de vulnerabilidad.

Indicó que esto ha sido posible gracias a la implementación de políticas preventivas y al trabajo conjunto entre los gobiernos estatal y federal, lo que ha permitido al estado posicionarse como referente en el manejo de crisis sanitarias.