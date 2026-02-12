Alertan por casos sospechosos de Sarampión en secundaria de Saltillo

La situación generó preocupación entre la comunidad escolar. La tarde de este jueves, la institución informó que recibió indicaciones por parte de la Secretaría de Salud y de la Unidad Médica de la Secretaría de Educación, por lo que a partir del 13 de febrero se implementarán filtros sanitarios.

El pasado 9 de febrero, tras la presunta confirmación de al menos un caso en el turno matutino, en un grupo de tercer grado, la directiva instruyó el uso obligatorio de cubrebocas como medida preventiva. Posteriormente, el miércoles, se notificó sobre dos casos más en el turno vespertino y se exhortó a padres y cuidadores a verificar y completar el esquema de vacunación de los alumnos.

La Secundaria Técnica Número 72, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de Saltillo, informó a padres de familia sobre la detección de presuntos casos de sarampión entre estudiantes de los turnos matutino y vespertino.

APLICAN FILTROS

El primero consiste en la revisión en casa para detectar síntomas como secreción nasal, conjuntivitis, manchas blancas en la boca y erupción cutánea. En caso de presentar dos o más síntomas, se pidió no enviar al estudiante a clases y acudir a valoración médica.

El segundo filtro se aplicará en el acceso al plantel con toma de temperatura, revisión de síntomas y uso obligatorio de cubrebocas. El tercero se realizará en el aula, donde docentes vigilarán posibles signos de la enfermedad. Además, se anunció la sanitización del plantel al concluir la jornada del turno vespertino.

La escuela precisó que las medidas son preventivas, ya que los casos reportados no pueden confirmarse como sarampión hasta contar con pruebas de laboratorio, y pidió a las familias presentar resultados médicos en caso de sintomatología para evitar especulaciones.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Coahuila señaló que desde el inicio del ciclo escolar se emitieron recomendaciones preventivas en coordinación con la Secretaría de Salud y que se mantiene la invitación a participar en la campaña estatal de vacunación. Indicó que hasta el momento no se tienen reportes de situaciones similares en otras escuelas.

La Secretaría de Salud estatal informó que se encuentra a la espera de la confirmación de los casos para determinar medidas adicionales. Añadió que en Coahuila se tienen 30 casos confirmados de sarampión, de los cuales 15 corresponden a la región sureste: 12 en Saltillo, uno en Ramos Arizpe, uno en Arteaga y uno en General Cepeda.