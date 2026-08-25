Coahuila mantiene llegada de inversiones pese a aranceles; apuesta por proyecto Gas Coahuila

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    Coahuila mantiene llegada de inversiones pese a aranceles; apuesta por proyecto Gas Coahuila
    La actividad industrial forma parte de los factores que el Gobierno de Coahuila busca fortalecer para mantener la llegada de nuevas inversiones. ESPECIAL

Manolo Jiménez señaló que seguridad, infraestructura y disponibilidad de servicios mantienen la competitividad del estado ante un escenario comercial complejo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Pese al complejo escenario comercial generado por la imposición de aranceles, Coahuila mantiene condiciones para la llegada de inversiones, respaldado por la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El mandatario estatal señaló que la confianza del sector empresarial se refleja en la inauguración y anuncio de proyectos en la entidad. Explicó que la competitividad de los municipios, a través de servicios públicos, certeza en el suministro de agua y energía e incentivos locales, resulta determinante para las decisiones de los inversionistas.

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Jiménez Salinas destacó además la relación que mantiene su administración con autoridades de Texas, agencias federales de Estados Unidos y representantes diplomáticos, particularmente en temas relacionados con desarrollo económico y seguridad.

APUESTAN POR GAS COAHUILA

Respecto al proyecto Gas Coahuila, el gobernador aseguró que la entidad está preparada para concretarlo y estimó que podría generar miles de empleos, además de una derrama económica para el estado.

Señaló que el proyecto requiere encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico, y aseguró que se mantiene coordinación con autoridades federales para determinar su viabilidad.

SIN NOTIFICACIÓN SOBRE MÁS BOYAS

Cuestionado sobre una posible extensión de las boyas antimigrantes instaladas en el río Bravo hacia Ciudad Acuña o la región de Big Bend, Jiménez Salinas indicó que hasta el momento el Gobierno del Estado no ha recibido una notificación ni confirmación oficial sobre la colocación de estos dispositivos en territorio coahuilense.

$!Las boyas antimigrantes han sido instaladas en distintos puntos del río Bravo; el Gobierno de Coahuila señaló que no ha recibido notificación sobre una posible extensión hacia la línea fronteriza.
Las boyas antimigrantes han sido instaladas en distintos puntos del río Bravo; el Gobierno de Coahuila señaló que no ha recibido notificación sobre una posible extensión hacia la línea fronteriza. JOSUÉ RODRÍGUEZ

Finalmente, al abordar la relación entre política y crimen organizado, afirmó que en Coahuila se mantiene una política de “cero tolerancia” ante posibles vínculos entre funcionarios y grupos delictivos.

El gobernador sostuvo que la seguridad también debe construirse desde el ámbito municipal y reiteró la disposición de su administración para colaborar con el Gobierno Federal en esta materia.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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