Coahuila: Martínez Veloz, delegado de MC, reivindica una Navidad sin consumo ni simulación

Coahuila
/ 25 diciembre 2025
    Coahuila: Martínez Veloz, delegado de MC, reivindica una Navidad sin consumo ni simulación
    Con referencias al “polvo lagunero” y a las realidades cotidianas de calles, colonias y ejidos, Martínez Veloz apeló a una Navidad sobria y consciente, marcada por los afectos genuinos y la resistencia colectiva. FOTO: CORTESÍA

En un mensaje navideño de tono crítico y reflexivo, el delegado de MC llamó a rechazar la superficialidad de las fiestas decembrinas y a reivindicar la memoria, la rebeldía solidaria y los vínculos humanos

En medio de una sociedad que, con motivo de la Navidad, “insiste en envolvernos en luces artificiales y ofertas de dos por uno”, Jaime Cleofas Martínez Veloz se mostró renuente a desear “paz de supermercado” y “felicidad de anuncio”.

A través de un mensaje a sus correligionarios, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila más bien hizo votos para que haya “rebeldía con ternura” y “memoria con futuro”.

TE PUEDE INTERESAR: Centro Histórico de Saltillo vive una Navidad tranquila y con baja afluencia

“Desde el polvo lagunero, con cariño rebelde”, el exlíder del Movimiento Pro Dignificación de la UAC y expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación escribió: “Les deseo que el amor les llegue como llegan los buenos correos: sin aviso, sin algoritmo, sin prisa”.

“Y si el mundo se empeña en seguir siendo injusto, que al menos nos encuentre juntos, abrazados, tercos y con una sonrisa que diga: ‘aquí estamos, ¡carajo!’”, expresó.

En el mensaje dirigido a sus amigos y “cómplices del camino”, el “Jimmy” refirió que, más allá de las superficialidades de la Navidad, “seguimos creyendo en los abrazos que no se venden, en las palabras que no caducan, en los silencios que acompañan”.

“Desde este rincón del norte —dijo—, donde el polvo se mezcla con la memoria, les escribo con el corazón envuelto en papel estraza, con moño de esperanza y etiqueta de ‘no olvidar’”.

$!El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Coahuila, compartió un mensaje navideño alejado del discurso comercial.
El delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Coahuila, compartió un mensaje navideño alejado del discurso comercial. FOTO: CORTESÍA

En tono realista, apuntó: “La Navidad llegó como llega la madrugada en las calles, las colonias y los ejidos: con frío, con silencio, con estrellas que no se compran en centros comerciales”.

“Este año —externó Martínez Veloz—, como tantos otros, nos dolió la injusticia, nos pesó la ausencia, nos indignó el cinismo.

Pero es verdad que “también nos sostuvo la risa compartida, el café en la banqueta, la mirada cómplice, el gesto solidario, la palabra digna”, enfatizó.

Temas


Navidad

Localizaciones


Coahuila

David Guillén Patiño

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán