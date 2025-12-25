Coahuila: Martínez Veloz, delegado de MC, reivindica una Navidad sin consumo ni simulación

En medio de una sociedad que, con motivo de la Navidad, “insiste en envolvernos en luces artificiales y ofertas de dos por uno”, Jaime Cleofas Martínez Veloz se mostró renuente a desear “paz de supermercado” y “felicidad de anuncio”.

A través de un mensaje a sus correligionarios, el delegado nacional de Movimiento Ciudadano (MC) en Coahuila más bien hizo votos para que haya “rebeldía con ternura” y “memoria con futuro”.

“Desde el polvo lagunero, con cariño rebelde”, el exlíder del Movimiento Pro Dignificación de la UAC y expresidente de la Comisión de Concordia y Pacificación escribió: “Les deseo que el amor les llegue como llegan los buenos correos: sin aviso, sin algoritmo, sin prisa”.

“Y si el mundo se empeña en seguir siendo injusto, que al menos nos encuentre juntos, abrazados, tercos y con una sonrisa que diga: ‘aquí estamos, ¡carajo!’”, expresó.

En el mensaje dirigido a sus amigos y “cómplices del camino”, el “Jimmy” refirió que, más allá de las superficialidades de la Navidad, “seguimos creyendo en los abrazos que no se venden, en las palabras que no caducan, en los silencios que acompañan”.

“Desde este rincón del norte —dijo—, donde el polvo se mezcla con la memoria, les escribo con el corazón envuelto en papel estraza, con moño de esperanza y etiqueta de ‘no olvidar’”.