Centro Histórico de Saltillo vive una Navidad tranquila y con baja afluencia
El primer cuadro de la ciudad registró una afluencia moderada, con clima agradable y actividad comercial limitada durante el 25 de diciembre.
La mañana y tarde de este 25 de diciembre transcurrieron con un ambiente tranquilo en el Centro Histórico de Saltillo. Bajo un clima agradable, con temperaturas templadas y cielo mayormente despejado, la ciudad mostró un ritmo distinto al habitual, marcado por la celebración navideña.
Durante un recorrido por las principales calles del primer cuadro de la ciudad, se observó la presencia de peatones y automovilistas, aunque en una cantidad menor a la registrada en días normales. Familias, parejas y grupos reducidos caminaron por la zona, algunos en busca de algún local abierto y otros simplemente aprovechando el día para salir a dar un paseo.
Varios establecimientos comerciales permanecieron cerrados, especialmente tiendas pequeñas y negocios familiares, que optaron por suspender actividades para permitir el descanso de sus trabajadores. Sin embargo, algunos locales sí abrieron de manera regular, principalmente comercios de conveniencia, restaurantes y tiendas, atendiendo a quienes realizaron compras de última hora o buscaban alimentos preparados.
Las plazas y corredores del Centro Histórico lucieron con espacios despejados, sin aglomeraciones, lo que permitió un tránsito más fluido tanto para peatones como para vehículos. La reducción en la actividad comercial y laboral contrastó con el dinamismo que se registra en fechas ordinarias, donde el flujo de personas suele ser constante a lo largo del día.