Centro Histórico de Saltillo vive una Navidad tranquila y con baja afluencia

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Centro Histórico de Saltillo vive una Navidad tranquila y con baja afluencia
    Las calles del Centro Histórico de Saltillo lucieron con menor tránsito peatonal en comparación con días habituales. FOTO: SERGIO SOTO

El primer cuadro de la ciudad registró una afluencia moderada, con clima agradable y actividad comercial limitada durante el 25 de diciembre.

La mañana y tarde de este 25 de diciembre transcurrieron con un ambiente tranquilo en el Centro Histórico de Saltillo. Bajo un clima agradable, con temperaturas templadas y cielo mayormente despejado, la ciudad mostró un ritmo distinto al habitual, marcado por la celebración navideña.

Durante un recorrido por las principales calles del primer cuadro de la ciudad, se observó la presencia de peatones y automovilistas, aunque en una cantidad menor a la registrada en días normales. Familias, parejas y grupos reducidos caminaron por la zona, algunos en busca de algún local abierto y otros simplemente aprovechando el día para salir a dar un paseo.

TE PUEDE INTERESAR: Acuden saltillenses al “recalentado” en restaurantes este 25 de diciembre

$!El ambiente en el primer cuadro de la ciudad fue tranquilo, sin aglomeraciones, propio de la celebración navideña.
El ambiente en el primer cuadro de la ciudad fue tranquilo, sin aglomeraciones, propio de la celebración navideña. FOTO: SERGIO SOTO

Varios establecimientos comerciales permanecieron cerrados, especialmente tiendas pequeñas y negocios familiares, que optaron por suspender actividades para permitir el descanso de sus trabajadores. Sin embargo, algunos locales sí abrieron de manera regular, principalmente comercios de conveniencia, restaurantes y tiendas, atendiendo a quienes realizaron compras de última hora o buscaban alimentos preparados.

Las plazas y corredores del Centro Histórico lucieron con espacios despejados, sin aglomeraciones, lo que permitió un tránsito más fluido tanto para peatones como para vehículos. La reducción en la actividad comercial y laboral contrastó con el dinamismo que se registra en fechas ordinarias, donde el flujo de personas suele ser constante a lo largo del día.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Navidad

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán