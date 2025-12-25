Centro Histórico de Saltillo vive una Navidad tranquila y con baja afluencia

La mañana y tarde de este 25 de diciembre transcurrieron con un ambiente tranquilo en el Centro Histórico de Saltillo. Bajo un clima agradable, con temperaturas templadas y cielo mayormente despejado, la ciudad mostró un ritmo distinto al habitual, marcado por la celebración navideña.

Durante un recorrido por las principales calles del primer cuadro de la ciudad, se observó la presencia de peatones y automovilistas, aunque en una cantidad menor a la registrada en días normales. Familias, parejas y grupos reducidos caminaron por la zona, algunos en busca de algún local abierto y otros simplemente aprovechando el día para salir a dar un paseo.

