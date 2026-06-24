Detectan consumo de drogas en estudiantes de Frontera, Coahuila

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    Detectan consumo de drogas en estudiantes de Frontera, Coahuila
    Son cuatro los alumnos que están relacionados con el consumo de drogas. CORTESÍA

Autoridades activan protocolos de atención junto con instituciones especializadas para brindar acompañamiento integral

FRONTERA, COAH.- Cuatro estudiantes de nivel Secundaria en el municipio de Frontera han sido identificados y canalizados a instancias de atención especializada tras detectarse situaciones relacionadas con presunto consumo de sustancias nocivas y conductas que encendieron las alertas dentro de la comunidad educativa.

El director de Seguridad Pública Municipal, Gabriel Vázquez, informó que los casos fueron reportados por directivos escolares, quienes activaron los mecanismos de intervención en coordinación con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), la Policía Violeta y la Policía Escolar.

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De acuerdo con el funcionario, las situaciones detectadas corresponden a alumnos de Secundaria y la mayor concentración de reportes se ha registrado en la Secundaria Número 64, ubicada en la colonia Sierrita.

“Los directivos escolares han dado aviso oportuno y, a partir de ello, se establecen acciones conjuntas con las dependencias correspondientes para brindar seguimiento y atención a cada caso”, explicó.

REFUERZAN ACCIONES PREVENTIVAS EN PLANTELES

Vázquez detalló que dos de los expedientes están relacionados con sospechas de uso de sustancias ilícitas, mientras que los otros dos surgieron a partir de problemas de conducta, ausentismo y desobediencia escolar, factores que derivaron en la intervención de las autoridades.

Según la información proporcionada por familiares, la sustancia que con mayor frecuencia aparece vinculada a estos reportes es el cristal, situación que mantiene en alerta a las corporaciones encargadas de la prevención y protección de menores.

El titular de Seguridad Pública añadió que varios de los adolescentes involucrados enfrentan entornos familiares complejos, donde existen antecedentes de adicciones entre algunos integrantes del núcleo familiar, condición que incrementa la vulnerabilidad de los jóvenes.

Aunque el número de casos identificados es reducido, las autoridades municipales mantienen labores permanentes de vigilancia, orientación y prevención en coordinación con las instituciones educativas, con el propósito de evitar que esta problemática se extienda a otros centros escolares y fortalecer los entornos de protección para niñas, niños y adolescentes.

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