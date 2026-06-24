Revisan techumbres y juegos en escuelas de Coahuila; refuerzan inspección tras tragedias en San Pedro y Monclova

La titular de la subsecretaría, María del Carmen Ruiz, informó que se están retirando de manera inmediata los juegos de preescolares que tengan 20 años o más de antigüedad, mientras que las techumbres construidas en años anteriores también son sometidas a evaluación para determinar si continúan siendo seguras.

Además de supervisar las obras de infraestructura que se realizan en escuelas de Coahuila con recursos del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN), la Secretaría de Educación emprendió una revisión de juegos infantiles y techumbres con varios años de antigüedad, con el objetivo de identificar riesgos y garantizar condiciones seguras para los estudiantes de cara al próximo ciclo escolar.

Las acciones se realizan en un contexto marcado por dos accidentes ocurridos durante el actual ciclo escolar, en los que perdieron la vida dos menores de seis años. Uno de los casos se registró en una primaria de San Pedro, donde una parte de una techumbre en construcción se desprendió, mientras que el otro ocurrió en un preescolar de Monclova, donde falló la estructura de unos columpios.

Detalló que durante las visitas realizadas en la región sureste del estado, se identificaron 127 obras con recursos de LEEN que no fueron asesoradas por las autoridades educativas. En la revisión encontraron 13 techumbres proyectadas y siete en proceso de construcción. En total, suman alrededor de 44 estructuras.

La funcionaria señaló que algunas techumbres fueron edificadas hace más de dos décadas con aportaciones de padres de familia, municipios o particulares, por lo que actualmente se revisa su estado físico junto con personal de Protección Civil y Seguridad Escolar y de ser necesario están siendo retiradas.

En paralelo, también se supervisan instalaciones eléctricas y las condiciones generales de las aulas para detectar posibles riesgos antes del inicio del próximo ciclo escolar.

La funcionaria recordó que cualquier obra de infraestructura que pretenda realizar una escuela deberá ser notificada a la Secretaría de Educación, que brindará asesoría técnica para garantizar que los proyectos cumplan con las condiciones de seguridad requeridas.

“Ahora nadie puede mover un dedo en infraestructura sin que nos reporte o nos avise para que les podamos dar asesoría técnica”, señaló.