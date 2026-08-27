Coahuila: Múzquiz fortalece filtros preventivos con nuevos alcoholímetros

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    Coahuila: Múzquiz fortalece filtros preventivos con nuevos alcoholímetros
    Los equipos serán utilizados por el personal encargado de realizar los filtros de alcoholimetría.

La entrega se realizó tras la toma de protesta del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes (COMUPRA)

MÚZQUIZ, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila entregó dos alcoholímetros al municipio de Múzquiz, luego de la toma de protesta del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes (COMUPRA).

La entrega fue realizada por Iván Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, quien acudió en representación del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

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Los equipos serán utilizados en los filtros preventivos instalados en el municipio para detectar a conductores que se encuentren bajo los efectos del alcohol y reducir el riesgo de accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

Durante el acto, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció a la Secretaría de Salud y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por considerar a Múzquiz dentro de esta estrategia y proporcionar herramientas que contribuirán a disminuir los percances viales.

La edil destacó que la seguridad vial requiere acciones coordinadas y una labor permanente de prevención, además de una mayor responsabilidad por parte de los automovilistas para proteger la integridad de conductores, pasajeros y peatones.

$!Iván Moscoso González entregó los equipos en representación del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.
Iván Moscoso González entregó los equipos en representación del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez. ESPECIAL

Por su parte, Iván Moscoso González reconoció la iniciativa de la Administración Municipal para integrarse a esta estrategia y destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento en favor de la seguridad de la población.

Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de los dos alcoholímetros y chalecos, equipos que serán utilizados por el personal encargado de implementar las acciones preventivas.

Las autoridades señalaron que los dispositivos permitirán reforzar los filtros de alcoholimetría, principalmente durante horarios, fechas y en sectores donde existe un mayor riesgo de accidentes, además de promover una conducción responsable.

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Asimismo, destacaron que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan generar conciencia entre los automovilistas sobre las consecuencias de combinar el consumo de alcohol con la conducción.

En el evento estuvieron presentes Manuel de la Rosa Delgadillo, responsable del Programa Estatal de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud de Coahuila; integrantes del Cabildo; representantes de distintas autoridades y miembros de diversos sectores sociales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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