Coahuila: Múzquiz fortalece filtros preventivos con nuevos alcoholímetros

MÚZQUIZ, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila entregó dos alcoholímetros al municipio de Múzquiz, luego de la toma de protesta del Comité Municipal para la Prevención de Accidentes (COMUPRA). La entrega fue realizada por Iván Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, quien acudió en representación del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez.

Los equipos serán utilizados en los filtros preventivos instalados en el municipio para detectar a conductores que se encuentren bajo los efectos del alcohol y reducir el riesgo de accidentes relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas. Durante el acto, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez agradeció a la Secretaría de Salud y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por considerar a Múzquiz dentro de esta estrategia y proporcionar herramientas que contribuirán a disminuir los percances viales. La edil destacó que la seguridad vial requiere acciones coordinadas y una labor permanente de prevención, además de una mayor responsabilidad por parte de los automovilistas para proteger la integridad de conductores, pasajeros y peatones.

Por su parte, Iván Moscoso González reconoció la iniciativa de la Administración Municipal para integrarse a esta estrategia y destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento en favor de la seguridad de la población. Durante la ceremonia se realizó la entrega simbólica de los dos alcoholímetros y chalecos, equipos que serán utilizados por el personal encargado de implementar las acciones preventivas. Las autoridades señalaron que los dispositivos permitirán reforzar los filtros de alcoholimetría, principalmente durante horarios, fechas y en sectores donde existe un mayor riesgo de accidentes, además de promover una conducción responsable.

Asimismo, destacaron que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan generar conciencia entre los automovilistas sobre las consecuencias de combinar el consumo de alcohol con la conducción. En el evento estuvieron presentes Manuel de la Rosa Delgadillo, responsable del Programa Estatal de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud de Coahuila; integrantes del Cabildo; representantes de distintas autoridades y miembros de diversos sectores sociales.

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