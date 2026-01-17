Influenza circula en la región Norte de Coahuila; autoridades llaman a no bajar la guardia

Piedras Negras
/ 17 enero 2026
    Influenza circula en la región Norte de Coahuila; autoridades llaman a no bajar la guardia
    Roberto Bellock, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno, explicó el funcionamiento del modelo de vigilancia epidemiológica tipo centinela. FOTO: JOSUÉ RDZ.

Autoridades de salud recomiendan acudir al médico ante síntomas respiratorios durante la temporada invernal

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Roberto Bellock, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que actualmente se mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica tipo centinela, cuyo objetivo no es contabilizar todos los casos, sino identificar qué virus respiratorios circulan en la región, el estado y el país.

De acuerdo con este esquema, entre finales de diciembre y enero se han confirmado cuatro casos de influenza. Bellock aclaró que esta cifra no refleja el total de personas enfermas, sino únicamente los casos detectados en las unidades centinela.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillense lleva el sarape a Harvard: Valeria Padilla crea el cartel de la exposición internacional Images of Mexico

En la región norte operan dos de estas unidades: el Hospital General Salvador Chavarría y el Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde en conjunto se han identificado seis casos, predominando la influenza tipo A.

El especialista subrayó que hablar de números absolutos puede resultar engañoso, ya que lo relevante es confirmar la circulación del virus. Esta información permite a las autoridades planear la compra de medicamentos, pruebas, insumos y tratamientos tanto para influenza como para COVID-19.

Como cada temporada invernal, se registra un aumento en las infecciones respiratorias, por lo que el sector salud se prepara con anticipación. Bellock recomendó acudir a consulta médica en caso de presentar fiebre alta, tos, estornudos, dolor de cabeza o dolor de garganta, síntomas comunes de la gripe.

Respecto a la nueva variante de COVID-19, explicó que pertenece a una familia ya conocida y corresponde a una variación del virus H3N2, presente desde hace años. Aclaró que no se trata de una cepa más grave, aunque sí puede provocar cuadros más severos en personas vulnerables.

Finalmente, precisó que el cambio del modelo centinela a un muestreo generalizado depende del gobierno federal y solo se aplica cuando surge un padecimiento nuevo de transmisión respiratoria. En enfermedades estacionales, añadió, el diagnóstico clínico suele ser suficiente para la atención médica.

Temas


Influenza
Salud

Localizaciones


Coahuila
Piedra Negras

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un barco navega por una bahía con agua congelada a las afueras de Nuuk, Groenlandia.

Trump anuncia aranceles del 10% a Francia, Alemania y más, por apoyo a Groenlandia
Morenistas coinciden que el caso contra VANGUARDIA refleja prácticas irregulares históricas.

Diputados de Morena cuestionan fallas en la Fiscalía tras detención y liberación de Armando Castilla
Ricardo Salinas: Delirio de persecución

Ricardo Salinas: Delirio de persecución
true

POLITICÓN: Adrián de la Garza, cabeza de red que controla Fiscalía y otros órganos de NL
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla en la Reserva Federal, el 10 de diciembre de 2025, en Washington.

Un desglose de la disputa entre Trump y Powell
Las personas despedidas fueron citadas esta mañana en las oficinas de Recursos Humanos de General Motors del complejo de Ramos Arizpe.

Saltillo: Confirma GM despido de 1900 empleados; alineará demanda de eléctricos (video)
Varios taxistas acudieron al llamado de auxilio de su compañero, quien fue despojado de sus pertenencias por dos delincuentes, en la colonia Australia.

Taxistas y vecinos someten a presuntos asaltantes en colonia Australia, al sur de Saltillo
La leche es una fuente conveniente de calcio, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos.

¿La leche realmente fortalece los huesos? Lo que dice la ciencia