Influenza circula en la región Norte de Coahuila; autoridades llaman a no bajar la guardia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Roberto Bellock, epidemiólogo de la Jurisdicción Sanitaria Uno, informó que actualmente se mantiene un sistema de vigilancia epidemiológica tipo centinela, cuyo objetivo no es contabilizar todos los casos, sino identificar qué virus respiratorios circulan en la región, el estado y el país.

De acuerdo con este esquema, entre finales de diciembre y enero se han confirmado cuatro casos de influenza. Bellock aclaró que esta cifra no refleja el total de personas enfermas, sino únicamente los casos detectados en las unidades centinela.

En la región norte operan dos de estas unidades: el Hospital General Salvador Chavarría y el Hospital General de Zona 11 del IMSS, donde en conjunto se han identificado seis casos, predominando la influenza tipo A.

El especialista subrayó que hablar de números absolutos puede resultar engañoso, ya que lo relevante es confirmar la circulación del virus. Esta información permite a las autoridades planear la compra de medicamentos, pruebas, insumos y tratamientos tanto para influenza como para COVID-19.

Como cada temporada invernal, se registra un aumento en las infecciones respiratorias, por lo que el sector salud se prepara con anticipación. Bellock recomendó acudir a consulta médica en caso de presentar fiebre alta, tos, estornudos, dolor de cabeza o dolor de garganta, síntomas comunes de la gripe.

Respecto a la nueva variante de COVID-19, explicó que pertenece a una familia ya conocida y corresponde a una variación del virus H3N2, presente desde hace años. Aclaró que no se trata de una cepa más grave, aunque sí puede provocar cuadros más severos en personas vulnerables.

Finalmente, precisó que el cambio del modelo centinela a un muestreo generalizado depende del gobierno federal y solo se aplica cuando surge un padecimiento nuevo de transmisión respiratoria. En enfermedades estacionales, añadió, el diagnóstico clínico suele ser suficiente para la atención médica.