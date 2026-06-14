Coahuila: ola de agresiones contra mujeres marca los primeros 5 meses del 2026

Durante los primeros meses de 2026, Coahuila ha registrado una serie de hechos violentos contra mujeres que incluyen feminicidios, intentos de feminicidio, violencia familiar extrema y ataques contra su patrimonio. Reportes de autoridades y registros de casos recientes muestran que, en varios de estos hechos, los presuntos agresores mantenían o habían mantenido una relación sentimental o familiar con las víctimas.

FEMINICIDIOS RECIENTES EN ALLENDE Y ACUÑA

El mes de junio comenzó con dos casos que cobraron la vida de mujeres en distintas regiones del estado.

El pasado 5 de junio, en el municipio de Allende, una ciudadana estadounidense identificada como María de la Luz, residente de Texas, fue localizada sin vida. De acuerdo con las investigaciones, la mujer habría sido golpeada y asfixiada tras una discusión. Por estos hechos, agentes de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Juan Pedro, quien era su pareja sentimental y enfrenta una investigación por el delito de feminicidio.

Días antes, el 3 de junio, se registró otro feminicidio en el fraccionamiento Cedros, en Ciudad Acuña. La víctima murió tras recibir un disparo dentro de una vivienda. De acuerdo con la información disponible, contaba con una orden de restricción vigente contra su expareja, medida que no impidió la agresión. Tras el ataque, el presunto responsable se quitó la vida de un disparo.

Estos casos se suman al asesinato de una mujer de 36 años ocurrido en abril sobre la carretera federal 29, hecho que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estaría relacionado con un presunto asalto.

VIOLENCIA FAMILIAR Y TENTATIVAS DE FEMINICIDIO

La capital del estado también ha sido escenario de hechos de violencia extrema al interior de los hogares. En enero de este año se registró en Saltillo el primer matricidio de 2026. El caso ocurrió en la colonia Conquistadores, donde José Salvador, de 48 años, es investigado por la muerte de su madre, María Esther, quien presuntamente fue golpeada durante una discusión.

Asimismo, el pasado 2 de junio se registró una agresión contra una mujer en la colonia Universidad Pueblo. De acuerdo con las investigaciones, Nora Alicia resultó herida por un disparo cuando llevaba a su hijo al domicilio de su padre. Aunque la bala rozó su abdomen y logró sobrevivir, el caso derivó en la detención e imputación de su expareja por el delito de tentativa de feminicidio.

Ese mismo día, otro hecho de violencia relacionado con una expareja ocurrió en la colonia Hacienda Las Isabeles, al sur de Saltillo. Un hombre identificado como Fernando presuntamente incendió la vivienda de su expareja al no encontrarla en el domicilio, poniendo en riesgo la integridad de la mujer y de su hija menor de edad, quienes lograron ponerse a salvo.

El incendio provocó daños materiales considerables, incluyendo la pérdida total de una habitación y la destrucción de documentación electoral que se encontraba resguardada en el inmueble. Las autoridades informaron que dicho material fue repuesto oportunamente. De acuerdo con los antecedentes del caso, el presunto responsable contaba con una orden de restricción derivada de episodios previos de violencia contra la víctima.