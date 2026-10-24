Coahuila participará en 40º Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM)

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    Coahuila participará en 40º Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM)
    El saltillense Gilberto Ledezma Juárez ha obtenido medallas en competencias nacionales e internacionales de matemáticas, entre ellas preseas de plata en Singapur y en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica. ARCHIVO

La delegación coahuilense quedó integrada por seis jóvenes que representarán al estado en la competencia; entre sus integrantes destacan estudiantes con medallas nacionales e internacionales

Seis estudiantes integrarán la delegación de Coahuila que participará en el 40.º Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), que se llevará a cabo del 16 al 21 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, informó la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Los representantes estatales obtuvieron su lugar tras un proceso de selección que comprendió cuatro exámenes selectivos, además de meses de preparación y entrenamiento durante 2026.

Coahuila obtiene seis medallas en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas

Entre los integrantes se encuentran jóvenes destacados que han traído grandes victorias para Coahuila y México en competencias nacionales e internacionales. Entre ellos destaca el lagunero Aarón de la Garza Nava, quien fue finalista nacional en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas celebrada en septiembre, también como representante de Coahuila.

También, Antonio Gutiérrez Meléndez, quien obtuvo una medalla de bronce en la Olimpiada Nacional de Matemáticas 2026, realizada en mayo, mientras que Gilberto Ledezma Juárez, estudiante saltillense, ha destacado en competencias nacionales e internacionales.

En marzo, Ledezma consiguió una medalla de oro por equipos y una mención honorífica individual en el Torneo Internacional de Jóvenes Matemáticos, celebrado en Lima, Perú. En julio obtuvo dos medallas de plata en el Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC), como parte de la delegación mexicana. Además, en septiembre ganó una medalla de plata en el Concurso Nacional de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

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$!Antonio Gutiérrez Meléndez participó en el 2024 en la Competencia Internacional de Matemáticas, en la ciudad de Lucknow, India.
Antonio Gutiérrez Meléndez participó en el 2024 en la Competencia Internacional de Matemáticas, en la ciudad de Lucknow, India. ARCHIVO

Además, Niza Daniela Sierra Jasso, originaria de Torreón, cuenta con experiencia internacional como integrante de la selección mexicana de matemáticas. En mayo obtuvo una medalla de plata en la XXVI Olimpiada Nacional de Matemáticas, celebrada en Guadalajara, y en junio consiguió otra presea de plata en el quinto Concurso Nacional Femenil de la OMM. Su desempeño le permitió incorporarse a la preselección nacional rumbo a la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas.

La delegación se completa con Ulises González López y Taehwan Ryu, quienes acompañarán a sus compañeros en la competencia nacional.

$!Niza Daniela Sierra Jasso, originaria de Torreón, obtuvo medallas de plata en competencias nacionales de matemáticas y se integró a la preselección mexicana rumbo a la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas.
Niza Daniela Sierra Jasso, originaria de Torreón, obtuvo medallas de plata en competencias nacionales de matemáticas y se integró a la preselección mexicana rumbo a la Olimpiada Panamericana Femenil de Matemáticas. ARCHIVO

La Facultad de Ciencias Físico Matemáticas destacó que la participación en esta olimpiada va más allá de la competencia, al fomentar el razonamiento lógico, la creatividad y la capacidad para resolver problemas complejos, habilidades fundamentales para la formación de futuros científicos, investigadores y profesionales.

La institución reconoció la disciplina, perseverancia y dedicación de los seis estudiantes, quienes representarán a Coahuila en uno de los encuentros académicos más importantes del país en el área de las matemáticas.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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