‘Activa tu Parque’ beneficia a más de 109 mil personas en Saltillo

A través del programa “Activa tu Parque”, el Gobierno Municipal de Saltillo ha beneficiado de manera directa a más de 109 mil personas en distintos sectores de la ciudad, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González.

Este programa, considerado uno de los ejes insignia de la actual administración municipal y que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tiene como objetivo acercar el deporte, la cultura y la convivencia a las familias, mediante la rehabilitación y reactivación de parques, plazas y espacios públicos en las colonias de la capital coahuilense.

El alcalde destacó que los parques y plazas deben ser espacios seguros, funcionales y accesibles, al tiempo que subrayó su importancia como puntos de encuentro comunitario.

“Estos espacios, además de fomentar la actividad física y la salud, son esenciales para fortalecer la convivencia y la cohesión social; por ello, su recuperación se convirtió en una prioridad para mi administración, para mejorar la calidad de vida de todas y todos los saltillenses”, expresó Díaz González.

El edil explicó que “Activa tu Parque” opera bajo un modelo de colaboración, que integra inversión pública, aportaciones de la iniciativa privada y la participación activa de la ciudadanía, lo que ha permitido ampliar el alcance del programa y beneficiar a un mayor número de habitantes.