‘Activa tu Parque’ beneficia a más de 109 mil personas en Saltillo

    El objetivo del programa es acercar el deporte, la cultura y la convivencia a las familias en sus colonias.

La inversión destinada al programa supera los 35 millones de pesos durante la actual administración municipal

A través del programa “Activa tu Parque”, el Gobierno Municipal de Saltillo ha beneficiado de manera directa a más de 109 mil personas en distintos sectores de la ciudad, con una inversión superior a los 35 millones de pesos, informó el alcalde Javier Díaz González.

Este programa, considerado uno de los ejes insignia de la actual administración municipal y que cuenta con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, tiene como objetivo acercar el deporte, la cultura y la convivencia a las familias, mediante la rehabilitación y reactivación de parques, plazas y espacios públicos en las colonias de la capital coahuilense.

El alcalde destacó que los parques y plazas deben ser espacios seguros, funcionales y accesibles, al tiempo que subrayó su importancia como puntos de encuentro comunitario.

“Estos espacios, además de fomentar la actividad física y la salud, son esenciales para fortalecer la convivencia y la cohesión social; por ello, su recuperación se convirtió en una prioridad para mi administración, para mejorar la calidad de vida de todas y todos los saltillenses”, expresó Díaz González.

El edil explicó que “Activa tu Parque” opera bajo un modelo de colaboración, que integra inversión pública, aportaciones de la iniciativa privada y la participación activa de la ciudadanía, lo que ha permitido ampliar el alcance del programa y beneficiar a un mayor número de habitantes.

La rehabilitación de parques y plazas busca generar espacios públicos seguros, funcionales y accesibles.

A la fecha, se han inaugurado 10 plazas rehabilitadas, entre las que destacan el Skate Park Saltillo 2000, Mirasierra Spurs, la cancha Benito Juárez, la plaza sobre el bulevar El Minero, el espacio Jesús Carranza, el parque Abraham Curbelo y la plaza de la colonia Espinoza Mireles, entre otras.

Como parte de esta estrategia, el Gobierno Municipal diseñó e implementó una agenda deportiva y cultural en cada uno de los espacios intervenidos, consolidando el programa como una iniciativa integral que promueve la recreación, la cultura y el deporte en entornos públicos dignos y seguros.

Además, se ha llevado a cabo la reforestación de más de 220 árboles de distintas especies y la realización de 22 actividades culturales, enfocadas en la recreación y el esparcimiento de miles de familias en diversas zonas habitacionales.

Las rehabilitaciones se han concretado con el respaldo de siete empresas y asociaciones, entre ellas Harrison y Brittany Barnes, Promotora Deportiva, Sportecs, Bankaool, RUBA, Saltillo Verde y Christopher Delgado. Asimismo, el municipio mantiene gestiones con empresas como HEB y DeAcero para que se sumen a la mejora de los espacios públicos.

Gracias al compromiso de empresas socialmente responsables, se han donado juegos infantiles, canchas y equipamiento urbano, mientras que los Comités Pro-Plaza, integrados por vecinas y vecinos, participan activamente en el cuidado y mantenimiento de los espacios rehabilitados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por Javier Díaz González fortalece la vida comunitaria, el sentido de pertenencia y la cohesión social, al tiempo que promueve un entorno más sano, seguro e incluyente para niñas, niños, jóvenes y familias de Saltillo.

