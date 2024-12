Coahuila: Piden empresarios a sindicatos a defender a trabajadores y rechacen reformas a la Ley del Infonavit

Ante las reformas a la Ley del Infonavit y la Ley del Trabajo, el expresidente de Canadevi Coahuila, Manuel González Zozaya, demandó que los sindicatos defiendan a los trabajadores, pues al quedarse el gobierno con la vigilancia y el control del dinero, esto se puede prestar a desfalcos o desvíos.

González Zozaya señaló que la nueva ley sobre el control que tendrá el gobierno sobre el Infonavit está muy peligrosa, porque en la Comisión de Vigilancia en lugar de ser tripartita con 3 votos del gobierno, 3 de los trabajadores y 3 votos empresariales, contempla que quede con 5 votos el gobierno, 2 los trabajadores y 2 el sector empresarial.

Además, dijo que el Comité de Auditoría contempla un representante por cada sector, mientras que con la reforma serían 3 del gobierno, uno de los trabajadores y uno del sector empresarial, asimismo en el Comité de Transparencia hoy se tiene un representante de cada sector, pero con la reforma quedarían 3 del gobierno, uno del empresariado y otro de los trabajadores.

Con ello, añadió que ya no habría vigilancia, las decisiones las tomaría el gobierno y ante la bolsa tan grande que existe almacenada del dinero de los trabajadores que aportan mes con mes, hace ver que se viene una situación bastante difícil y complicada.

“No sé si ante las decisiones que tome el Gobierno vaya a haber un desfalco en el mismo instituto, qué va a ser de los trabajadores en seis años, qué pasará con su fondo, es realmente preocupante”, aseguró.

Al tener el gobierno el control del dinero y ante la imposibilidad de una auditoría porque todo lo tienen ellos, queda la duda de si pude haber desvíos para que ese fondo se ocupe en otras obras o que se pierda, advirtió.

“Espero que los sindicatos que representan a los trabajadores en verdad los defiendan, nosotros como empresarios no estamos de acuerdo (con la reforma), ninguna cámara empresarial está de acuerdo, esperemos que reflexionen los diputados y que no voten por mayoría, sino que defiendan al pueblo”, dijo.

El expresidente de Canadevi Coahuila dijo que apoyan que se construya un millón de viviendas como quiere la Presidenta y que se apoye a quien ahorita no puede tener una vivienda, aunque recordó que eso se presentó gracias a las políticas del sexenio pasado que quitó los subsidios.

‘QUIEREN APODERARSE DEL INSTITUTO’

Por su parte, el secretario general de la CROC, José Alberto Morales Núñez, se pronunció en contra de que deje de ser tripartita el Infonavit; añadió que con la reforma el gobierno tendría la mayoría de todos los votos y con ello dejan claro que se quieren apoderar del Instituto y no tener problemas al mayoritear a los representantes de los patrones y de los trabajadores.

Agregó que al rentar una vivienda a un trabajador y no se sabe si pagará en tiempo y forma, existe el riesgo que esa morosidad lleve a que el Instituto no cuente con los fondos suficientes y si esta situación se da en volumen, al rato ya no tendrán ni para dar créditos.