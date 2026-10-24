Coahuila: Presentan examen de admisión 2 mil 554 aspirantes a la UAdeC

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    Coahuila: Presentan examen de admisión 2 mil 554 aspirantes a la UAdeC
    Quienes aprueben el examen de admisión, ingresarán al semestre enero-junio del próximo año a los programas de Bachillerato, Licenciatura o Ingeniería. ARCHIVO

La evaluación incluyó una versión en Sistema Braille en la Unidad Laguna para facilitar el acceso de jóvenes con discapacidad visual

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) aplicó exámenes de admisión a 2 mil 554 aspirantes que buscan ingresar a sus programas de Bachillerato, Licenciatura e Ingeniería, como parte del proceso de selección para el semestre enero-junio de 2027.

Las evaluaciones se realizaron en las unidades Sureste, Laguna y Norte, con la participación de personal capacitado de la Dirección de Asuntos Académicos, encargado de atender a los jóvenes durante el proceso.

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Como parte de las medidas de inclusión, en la Unidad Laguna se aplicó una evaluación adaptada al Sistema Braille para aspirantes con discapacidad visual, con el propósito de ofrecer condiciones de acceso a la educación en igualdad de oportunidades.

La Universidad también informó sobre el desarrollo de materiales didácticos especializados y programas de acompañamiento académico, dirigidos a facilitar la permanencia de los estudiantes y reducir las barreras que dificultan su formación.

APLICAN EXÁMENES EN DISTINTAS MODALIDADES

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, en la Unidad Sureste se aplicó en línea o a distancia el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI-II) a 237 aspirantes.

Asimismo, se reportó la aplicación presencial del EXANI-I a 2 mil 141 aspirantes de las tres unidades universitarias, además de otra evaluación EXANI-I a 185 jóvenes.

La UAdeC destacó que estas acciones forman parte de sus esfuerzos para ampliar las oportunidades educativas y atender a los aspirantes que buscan incorporarse a los distintos niveles de formación que ofrece la institución.

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