Coahuila presentará en enero su ‘Gran Plan Mundialista’ para capitalizar el torneo de fútbol

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, anunció hoy que su administración está construyendo un “gran plan” para el Mundial de Fútbol, que se llevará a cabo en 2026. La estrategia, coordinada con alcaldes de Torreón y Saltillo, busca posicionar a la entidad como un destino clave para los visitantes. La presentación oficial del plan se ha postergado para el próximo mes de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Aprueban cambio de nombre a calle, se llamará ‘Luis Horacio Salinas Aguilera’

El mandatario estatal confirmó que el proyecto se organiza para desarrollar una estrategia integral. Dicha iniciativa está enfocada en los aspectos social, deportivo y turístico de la entidad, con el fin de proyectar su imagen a nivel nacional e internacional.

Jiménez Salinas detalló que ya se ha comenzado a “calentar motores” con eventos previos. Señaló como ejemplo el reciente juego amistoso entre México y Uruguay en La Laguna, el cual sirvió como una prueba exitosa.

El juego demostró el gran ambiente de la región con “30 mil personas” asistentes. El Gobernador destacó que fue una experiencia positiva, a pesar de la adrenalina del encuentro deportivo.

Subrayó el impacto económico que dejó el partido de exhibición. La entidad registró “ocupación hotelera al 100 por 100” y una derrama económica de “casi 150 millones de pesos”.

El Gobernador enfatizó que Coahuila tiene una ventaja estratégica debido a su proximidad con Nuevo León. Aseguró que “Coahuila es el estado que más tiene que ofrecer en materia turística en el radio del estadio de los Rayados”.

Entre los atractivos principales para los visitantes del Mundial, el titular del ejecutivo mencionó la gastronomía y cultura locales. Destacó elementos como “nuestros pueblos mágicos, la seguridad que tenemos, nuestros vinos, el Museo del Desierto”.

Originalmente se tenía contemplado presentar el plan este mes, pero se decidió esperar el inicio del nuevo año. El objetivo es maximizar su impacto, por lo que “preferimos anunciarla en el mes de enero” para arrancar con toda la fuerza.