Coahuila presente en Concurso Nacional de Educación Básica de Matemáticas

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    Coahuila presente en Concurso Nacional de Educación Básica de Matemáticas
    Alumnos de primaria y secundaria de Saltillo y La Laguna buscarán poner en alto el nombre de Coahuila en la justa académica a desarrollarse en Playa del Carmen. CORTESÍA

Una delegación de nueve alumnos de primaria y secundaria de Saltillo y Torreón viajó a Playa del Carmen para competir del 24 al 27 de septiembre frente a talentos de todo el país

Estudiantes coahuilenses viajaron este 23 de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, para representar al estado en el Concurso Nacional de Educación Básica (CNEB) de Matemáticas, que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre.

La delegación está integrada por nueve alumnos de primaria y secundaria de Saltillo y Torreón, quienes competirán en tres niveles de acuerdo con su grado escolar junto con representantes de distintas entidades del país.

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En el Nivel 1, correspondiente a estudiantes de cuarto a sexto de primaria, participan los laguneros Abel Flores Rábago, Dariel Briones Díaz y Kaleb Sandoval Venegas.

El Nivel 2 reúne a alumnos de primero y segundo de secundaria. En esta categoría participan los saltillenses José Patricio Flores Moreno y Alexis Robledo González, además de Miguel Ángel Hernández Delgado, de Torreón.

Para el Nivel 3, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria, fueron seleccionados el saltillense Gilberto Ledezma Juárez y los laguneros Aarón de la Garza Nava y Luis Fabián Batres Burciaga.

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Los estudiantes realizaron en Torreón su último entrenamiento presencial antes de viajar a Playa del Carmen. CORTESÍA

Los estudiantes comenzaron desde finales de agosto un periodo de preparación intensiva para la competencia nacional, con entrenamientos enfocados en fortalecer sus conocimientos y habilidades matemáticas.

Cabe señalar que varios de los integrantes cuentan con trayectoria en certámenes académicos de alto nivel, habiendo representado previamente a México en competencias internacionales donde obtuvieron medallas y reconocimientos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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