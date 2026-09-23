Coahuila presente en Concurso Nacional de Educación Básica de Matemáticas

Estudiantes coahuilenses viajaron este 23 de septiembre a Playa del Carmen, Quintana Roo, para representar al estado en el Concurso Nacional de Educación Básica (CNEB) de Matemáticas, que se desarrollará del 24 al 27 de septiembre. La delegación está integrada por nueve alumnos de primaria y secundaria de Saltillo y Torreón, quienes competirán en tres niveles de acuerdo con su grado escolar junto con representantes de distintas entidades del país.

En el Nivel 1, correspondiente a estudiantes de cuarto a sexto de primaria, participan los laguneros Abel Flores Rábago, Dariel Briones Díaz y Kaleb Sandoval Venegas. El Nivel 2 reúne a alumnos de primero y segundo de secundaria. En esta categoría participan los saltillenses José Patricio Flores Moreno y Alexis Robledo González, además de Miguel Ángel Hernández Delgado, de Torreón. Para el Nivel 3, dirigido a estudiantes de tercero de secundaria, fueron seleccionados el saltillense Gilberto Ledezma Juárez y los laguneros Aarón de la Garza Nava y Luis Fabián Batres Burciaga.

Los estudiantes comenzaron desde finales de agosto un periodo de preparación intensiva para la competencia nacional, con entrenamientos enfocados en fortalecer sus conocimientos y habilidades matemáticas. Cabe señalar que varios de los integrantes cuentan con trayectoria en certámenes académicos de alto nivel, habiendo representado previamente a México en competencias internacionales donde obtuvieron medallas y reconocimientos.