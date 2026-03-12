Coahuila: Primavera dispara males respiratorios y ausentismo laboral

Con la llegada de la primavera, los cambios bruscos de temperatura y el aumento de polen en el ambiente provocan un repunte de padecimientos respiratorios que cada año impactan la salud de millones de personas. En México, estas afecciones se mantienen entre las principales causas de consulta médica y figuran también entre los factores que más influyen en el ausentismo laboral.

Congestión nasal, estornudos, irritación de garganta o fatiga suelen asociarse de manera inmediata con las llamadas alergias estacionales. No obstante, especialistas advierten que en muchos casos se trata de infecciones respiratorias recurrentes que aparecen cuando el sistema inmunológico se encuentra debilitado por factores como el estrés, la falta de descanso o la exposición constante a patógenos.

La situación se complica con el paso de los frentes fríos (suman 40 a la fecha, de 54 pronosticados) de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias han registrado un incremento de entre 30 y 40 por ciento en la región, informó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8 de Coahuila, Raymundo Zamarripa.

El funcionario precisó que infecciones respiratorias agudas, faringitis, conjuntivitis y alergias se encuentran entre los padecimientos más recurrentes en esta época del año, reflejándose en un aumento significativo en la demanda diaria de atención médica.

“Las infecciones respiratorias, faringitis, conjuntivitis y alergias son padecimientos que en esta temporada se mantienen al alza hasta en 30 o 40 por ciento de las consultas diarias”, señaló.

CONFUSIÓN ENTRE ALERGIA E INFECCIÓN, RETRASA ATENCIÓN

Durante los periodos de mayor concentración de polen, padecimientos alérgicos como la rinitis o la conjuntivitis pueden afectar hasta a cuatro de cada diez personas en el país. Esta alta incidencia dificulta distinguir entre una reacción alérgica y una infección respiratoria en sus primeras etapas.

La confusión puede provocar que el tratamiento adecuado se retrase y que los síntomas evolucionen hacia cuadros más prolongados o complicaciones como sinusitis crónica o bronquitis.

Más allá de la incomodidad temporal que provocan los estornudos o la congestión, el cuidado del sistema respiratorio se ha convertido en un factor clave para preservar la calidad de vida y mantener la productividad en la edad adulta.

PREVENCIÓN INMUNOLÓGICA GANA TERRENO EN TRATAMIENTOS

La doctora Carmen Celeste Rosas Guerra explica que la medicina moderna ha comenzado a enfocarse en fortalecer el sistema inmunitario antes de que aparezcan las infecciones.

“Estudios clínicos han demostrado que el uso de lisados bacterianos (*) mecánicos de administración sublingual puede reducir hasta en un 50 por ciento el ausentismo laboral y disminuir en un 54 por ciento la incidencia de infecciones respiratorias recurrentes”, señaló.

En adultos, cuyo sistema inmunológico suele verse afectado por el ritmo de vida actual, el tratamiento preventivo puede marcar la diferencia entre episodios aislados de malestar o complicaciones de mayor duración como sinusitis crónica o bronquitis.

Rosas Guerra agregó que los lisados bacterianos mecánicos polivalentes funcionan como un entrenamiento para las defensas del organismo.

“Estos tratamientos inducen una protección superior frente a bacterias y virus, y pueden evitar hasta tres episodios de infecciones respiratorias al año, con beneficios que se extienden desde la infancia hasta la edad adulta”, explicó.

HÁBITOS COTIDIANOS FORTALECEN LAS DEFENSAS

Especialistas coinciden en que, además de los tratamientos médicos, la prevención diaria es fundamental para reducir el impacto de las infecciones respiratorias durante los cambios de estación.

Entre las recomendaciones más importantes destacan:

⚪ Mantener una hidratación adecuada para fortalecer las barreras mucosas.

⚪ Realizar lavados nasales que ayuden a eliminar alérgenos y microorganismos.

⚪ Disminuir la exposición al polen durante las horas de mayor concentración.

⚪ Ventilar correctamente los espacios cerrados.

⚪ Practicar el lavado frecuente de manos.

⚪ Acudir con el médico para valorar esquemas preventivos especializados.

⚪ Adoptar estas medidas, junto con tratamientos inmunológicos indicados por especialistas, permite disminuir la carga viral y alérgica característica de esta temporada.

Con una estrategia preventiva respaldada por la medicina actual, la primavera puede dejar de ser una etapa asociada a congestión y malestar para convertirse en un periodo de bienestar y equilibrio en la salud respiratoria.

* Los lisados bacterianos son preparados compuestos por fragmentos de bacterias inactivadas (o “lisis”) que actúan como inmunomoduladores, entrenando al sistema inmune para prevenir o tratar infecciones recurrentes, principalmente del tracto respiratorio (como bronquitis o faringitis). Ayudan a reducir el uso de antibióticos y la duración de los síntomas al estimular la producción de defensas, siendo utilizados en adultos y niños mayores de 6 meses.

