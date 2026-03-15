Coahuila: Programa alimentario de huevo y leche llega a más de 850 ejidos

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    Coahuila: Programa alimentario de huevo y leche llega a más de 850 ejidos
    Más de 850 comunidades rurales de la entidad ya han sido beneficiados con este programa de Mejora. Especial

En Saltillo, esta estrategia ya está operando en 98 comunidades rurales

Como parte de las acciones para fortalecer la alimentación de las familias que habitan en zonas rurales, el programa alimentario de entrega de huevo y leche continúa ampliando su cobertura en Coahuila, alcanzando actualmente a más de 850 ejidos en todo el estado.

En el municipio de Saltillo, esta estrategia ya beneficia a 98 comunidades rurales, donde brigadas realizan recorridos permanentes para entregar de manera directa estos apoyos a las familias.

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Durante una reciente jornada de trabajo, personal del programa visitó los ejidos Presa de los Muchachos, Nuevo Gómez Farías, San Francisco y Las Mangas, donde habitantes recibieron los productos alimentarios como parte de esta iniciativa estatal dirigida a reforzar la nutrición de la población rural.

El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener presencia constante en las comunidades del estado.

$!Poblaciones alejadas de las zonas urbanas se ven beneficiadas con productos alimentarios de primera necesidad.
Poblaciones alejadas de las zonas urbanas se ven beneficiadas con productos alimentarios de primera necesidad. Especial

El funcionario señaló que, por instrucción del mandatario estatal, se realizan recorridos en distintas regiones para llevar apoyos directamente a las familias que habitan en localidades alejadas de las zonas urbanas.

“Seguimos recorriendo cada rincón del estado para llevar apoyos directamente a las familias. Este programa alimentario está llegando a más de 850 ejidos en Coahuila, y en Saltillo ya estamos presentes en 98 comunidades rurales, escuchando y atendiendo a la gente”, expresó.

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Elizondo Pérez subrayó que el objetivo es mantener la continuidad de estos apoyos para beneficiar a las familias que viven en comunidades rurales y fortalecer su acceso a alimentos básicos.

Con estas acciones, el programa alimentario continúa su recorrido por ejidos y localidades apartadas del estado, acercando productos esenciales a los hogares de la población rural.

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