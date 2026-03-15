Coahuila: Programa alimentario de huevo y leche llega a más de 850 ejidos

Como parte de las acciones para fortalecer la alimentación de las familias que habitan en zonas rurales, el programa alimentario de entrega de huevo y leche continúa ampliando su cobertura en Coahuila, alcanzando actualmente a más de 850 ejidos en todo el estado.

En el municipio de Saltillo, esta estrategia ya beneficia a 98 comunidades rurales, donde brigadas realizan recorridos permanentes para entregar de manera directa estos apoyos a las familias.

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Durante una reciente jornada de trabajo, personal del programa visitó los ejidos Presa de los Muchachos, Nuevo Gómez Farías, San Francisco y Las Mangas, donde habitantes recibieron los productos alimentarios como parte de esta iniciativa estatal dirigida a reforzar la nutrición de la población rural.

El coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, explicó que estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener presencia constante en las comunidades del estado.