Coahuila: Promueve DIF estatal la cultura entre la niñez

El DIF Coahuila continúa con actividades para promover el desarrollo integral de los niños y jóvenes del estado, como la creación de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca, que debutará el próximo martes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo.

La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés, dijo que este tipo de programas reflejan el compromiso de la actual administración estatal con el bienestar de la niñez y juventud.

“Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental impulsar iniciativas que permitan a nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollar su talento, fortalecer su autoestima y construir un mejor proyecto de vida. La música no solo transforma habilidades, transforma entornos, familias y comunidades enteras, brindándoles nuevas oportunidades de crecimiento y alejándolos de situaciones de riesgo”, señaló.

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila es un programa social impulsado por Fundación Azteca que tiene como objetivo identificar, reconocer e impulsar el talento musical como una estrategia de desarrollo social, educativo y cultural, contribuyendo a la formación de mejores seres humanos mediante la práctica de la música.

Este modelo social y educativo, creado en 2009, se basa en el fortalecimiento de la autoestima de sus integrantes, la construcción de comunidades más sólidas, la práctica diaria de valores y el desarrollo de habilidades cognitivas.

En Saltillo, este programa opera desde febrero de 2025, y actualmente cuenta con la participación de 88 alumnas y alumnos en instrumentos sinfónicos, así como 35 integrantes en el coro, quienes reciben formación en disciplinas como violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, trombón, trompeta, corno francés, percusiones, contrabajo y clarinete.

Como parte de este importante esfuerzo formativo, se llevará a cabo el Concierto Debut Infantil de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila, el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Este evento representa una oportunidad para que las y los asistentes conozcan de cerca el talento, disciplina y compromiso de niñas, niños y jóvenes que, a través de la música, encuentran nuevas herramientas para su desarrollo personal y social”, señaló el Gobierno de Coahuila en un comunicado, en el que invitó a la ciudadanía a asistir al evento.