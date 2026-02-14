Coahuila: Promueve DIF estatal la cultura entre la niñez

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 14 febrero 2026
    Coahuila: Promueve DIF estatal la cultura entre la niñez
    El programa tiene como objetivo identificar, reconocer e impulsar el talento musical de niños y jóvenes. CORTESÍA

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila debutará este martes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler

El DIF Coahuila continúa con actividades para promover el desarrollo integral de los niños y jóvenes del estado, como la creación de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca, que debutará el próximo martes en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler en Saltillo.

La presidenta honoraria del DIF estatal, Liliana Salinas Valdés, dijo que este tipo de programas reflejan el compromiso de la actual administración estatal con el bienestar de la niñez y juventud.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Plantean exigir cartilla de vacunación completa para inscripciones escolares

“Para nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas es fundamental impulsar iniciativas que permitan a nuestras niñas, niños y jóvenes desarrollar su talento, fortalecer su autoestima y construir un mejor proyecto de vida. La música no solo transforma habilidades, transforma entornos, familias y comunidades enteras, brindándoles nuevas oportunidades de crecimiento y alejándolos de situaciones de riesgo”, señaló.

La Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila es un programa social impulsado por Fundación Azteca que tiene como objetivo identificar, reconocer e impulsar el talento musical como una estrategia de desarrollo social, educativo y cultural, contribuyendo a la formación de mejores seres humanos mediante la práctica de la música.

Este modelo social y educativo, creado en 2009, se basa en el fortalecimiento de la autoestima de sus integrantes, la construcción de comunidades más sólidas, la práctica diaria de valores y el desarrollo de habilidades cognitivas.

En Saltillo, este programa opera desde febrero de 2025, y actualmente cuenta con la participación de 88 alumnas y alumnos en instrumentos sinfónicos, así como 35 integrantes en el coro, quienes reciben formación en disciplinas como violín, viola, violonchelo, flauta, oboe, trombón, trompeta, corno francés, percusiones, contrabajo y clarinete.

Como parte de este importante esfuerzo formativo, se llevará a cabo el Concierto Debut Infantil de la Orquesta y Coro Esperanza Azteca DIF Coahuila, el próximo martes 17 de febrero de 2026, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler.

“Este evento representa una oportunidad para que las y los asistentes conozcan de cerca el talento, disciplina y compromiso de niñas, niños y jóvenes que, a través de la música, encuentran nuevas herramientas para su desarrollo personal y social”, señaló el Gobierno de Coahuila en un comunicado, en el que invitó a la ciudadanía a asistir al evento.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura
Desarrollo Social

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA