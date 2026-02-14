Coahuila: Plantean exigir cartilla de vacunación completa para inscripciones escolares

Ante el rezago en la vacunación que persiste en México y en Coahuila, donde la cobertura es de aproximadamente 67.5 por ciento, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Coahuila, consideró que la cartilla de vacunación con esquema completo podría establecerse como requisito para la inscripción escolar.

La legisladora señaló que uno de los factores que han contribuido a este rezago son las posturas contrarias a la inmunización. En ese sentido, advirtió que en los planteles educativos dos de cada diez padres de familia se identifican como antivacunas, situación que incrementa el riesgo de contagio de diversas enfermedades.

Hernández recordó que actualmente la cartilla de vacunación no es un requisito obligatorio para la inscripción escolar, aunque en años anteriores sí se tomaba en cuenta.

Explicó que, tras la pandemia, se perdió el seguimiento de varios esquemas de vacunación y que incluso hay padres que no cuentan con el documento o lo presentan incompleto, con faltantes desde los cuatro años de edad, como las vacunas contra el tétanos o la varicela.