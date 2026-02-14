Coahuila: Plantean exigir cartilla de vacunación completa para inscripciones escolares

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 14 febrero 2026
    Coahuila: Plantean exigir cartilla de vacunación completa para inscripciones escolares
    Buscan reducir el rezago y proteger la salud en planteles escolares. ARCHIVO

Diputada advierte rezago del 67.5% en el estado y alerta sobre el riesgo sanitario en escuelas

Ante el rezago en la vacunación que persiste en México y en Coahuila, donde la cobertura es de aproximadamente 67.5 por ciento, la diputada Magaly Hernández, coordinadora de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado de Coahuila, consideró que la cartilla de vacunación con esquema completo podría establecerse como requisito para la inscripción escolar.

La legisladora señaló que uno de los factores que han contribuido a este rezago son las posturas contrarias a la inmunización. En ese sentido, advirtió que en los planteles educativos dos de cada diez padres de familia se identifican como antivacunas, situación que incrementa el riesgo de contagio de diversas enfermedades.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Ya te vacunaste contra el sarampión? Instalarán módulo en la Ruta Recreativa de Saltillo este 15 de febrero

Hernández recordó que actualmente la cartilla de vacunación no es un requisito obligatorio para la inscripción escolar, aunque en años anteriores sí se tomaba en cuenta.

Explicó que, tras la pandemia, se perdió el seguimiento de varios esquemas de vacunación y que incluso hay padres que no cuentan con el documento o lo presentan incompleto, con faltantes desde los cuatro años de edad, como las vacunas contra el tétanos o la varicela.

$!Magaly Hernández señaló que la falta de esquemas completos incrementa el riesgo de contagios.
Magaly Hernández señaló que la falta de esquemas completos incrementa el riesgo de contagios. ARCHIVO

La diputada hizo un llamado a los padres de familia para que aprovechen las jornadas de vacunación masiva y acudan a aplicar los refuerzos correspondientes, en particular contra el sarampión.

Añadió que, como parte de las reformas en materia educativa que se analizarán desde el Congreso del Estado, podría incluirse el tema de la vacunación como uno de los requisitos para el ingreso y permanencia en los planteles escolares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Salud
Vacunación

Localizaciones


Saltillo

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

POLITICÓN: El ruido vino desde adentro... y cayó Marx Arriaga
Coahuila tiene la novena tasa más alta de matrimonios y la cuarta más alta de divorcios por cada mil habitantes en México.

Figura Coahuila en el top 10 de matrimonios... y en el de divorcios
Autoridades de diferentes órdenes realizaron el operativo

Catean agencia de viajes en Saltillo
Clínicas particulares y farmacias de Saltillo indicaron que actualmente no cuentan con la vacuna contra el sarampión.

Vacuna contra el sarampión no está disponible actualmente en clínicas y farmacias privadas de Saltillo
El sindicato titular del contrato colectivo exigirá condiciones justas para los trabajadores.

Monclova: autorizan al sindicato estar en la subasta que definirá el futuro de AHMSA
El “oído de avión” es un término genérico que engloba diversos síntomas.

Por qué duelen los oídos en los aviones y cómo prevenirlo