Coahuila: propone diputado apoyo de 2 mil pesos bimestrales para mujeres jefas de familia

El diputado de Morena Alberto Hurtado presentó durante la sesión semanal del Congreso local una iniciativa para adicionar un artículo 13 Bis a la Ley para Jefas de Familia del Estado, con el objetivo de crear un programa estatal de apoyo económico dirigido a mujeres que sostienen económicamente sus hogares y tienen bajo su cuidado a hijas o hijos menores de edad. La propuesta establece que el Programa Estatal de Apoyo Económico para Mujeres Jefas de Familia entregue 2 mil pesos bimestrales a cada beneficiaria, lo que representa hasta 12 mil pesos anuales.

En la exposición de motivos, Hurtado señaló que las mujeres que encabezan sus hogares suelen combinar la responsabilidad de generar ingresos con las labores de crianza, cuidado y educación de sus hijas e hijos, por lo que consideró necesario fortalecer las políticas dirigidas a este sector. Según la Encuesta Intercensal 2015 citada por el legislador, en Coahuila había 1 millón 169 mil 955 mujeres de 12 años y más. De ellas, 70.1 por ciento había tenido al menos una hija o hijo nacido vivo y, entre las mujeres que habían sido madres, 25.3 por ciento ejercía la maternidad sin pareja. PROGRAMA ESTARÍA A CARGO DEL DIF La iniciativa contempla que el programa estaría a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Protección de Derechos del Estado de Coahuila, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.

La incorporación de beneficiarias se realizaría mediante el padrón de mujeres jefas de familia contemplado en la legislación estatal y a partir de los estudios socioeconómicos correspondientes. El número de beneficiarias estaría sujeto a la cobertura autorizada anualmente en el Presupuesto de Egresos del Estado. En caso de que la demanda supere los recursos disponibles, se daría prioridad a las mujeres que presenten mayores condiciones de vulnerabilidad, menores ingresos y un mayor número de dependientes económicos menores de edad. PROYECTAN COBERTURA PARA 20 MIL MUJERES El legislador planteó como meta inicial una cobertura cercana a 20 mil mujeres, lo que representaría una erogación anual aproximada de 240 millones de pesos. Hurtado señaló que el apoyo económico planteado tendría un carácter complementario y no sustituiría ingresos laborales, pensiones alimenticias u otras obligaciones económicas.