Propone diputado regular uso de inteligencia artificial en escuelas de Coahuila

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    Propone diputado regular uso de inteligencia artificial en escuelas de Coahuila
    La iniciativa plantea establecer criterios diferenciados para el uso de inteligencia artificial en secundaria, educación media superior y superior, además de promover la capacitación de docentes. GENERADA CON IA

La iniciativa plantea establecer criterios para el uso de herramientas de IA en secundaria, media superior y superior, además de capacitar a docentes para identificar contenidos generados con estas tecnologías

Ante la llegada de la inteligencia artificial a las aulas, el diputado del Congreso de Coahuila, Felipe González, presentó este martes una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Educación, a fin de establecer criterios para el uso de estas herramientas en el proceso educativo y evitar que su utilización sustituya el trabajo académico de los estudiantes.

La propuesta contempla modificar la fracción VII del artículo 7 y la fracción XXVIII del artículo 9, además de adicionar el artículo 66 Bis, para incorporar disposiciones relacionadas con el uso ético, responsable y regulado de la inteligencia artificial en las instituciones educativas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/plantean-agravar-en-coahuila-sanciones-por-fraudes-cometidos-con-ia-NF23516469

Entre los cambios planteados se establece que, en secundaria, media superior y superior, podrá limitarse el uso de inteligencia artificial en trabajos, tareas y proyectos académicos para procurar que exista un porcentaje mayoritario de elaboración humana y que estas herramientas tengan un carácter complementario.

REGLAS SEGÚN EL NIVEL EDUCATIVO

El nuevo artículo 66 Bis plantea que la Secretaría de Educación pueda establecer orientaciones o guías técnicas para regular el uso de inteligencia artificial de acuerdo con el nivel educativo.

Para secundaria, se propone que estas herramientas puedan utilizarse como apoyo para consultar información, organizar ideas, estructurar o corregir trabajos, procurando que el contenido sustantivo corresponda principalmente al estudiante.

En educación media superior, la propuesta contempla un uso complementario de la inteligencia artificial de acuerdo con la actividad y bajo supervisión docente, procurando que los alumnos tengan una participación sustantiva en la elaboración, análisis y conclusión de sus trabajos.

Para el nivel superior se plantea permitir un uso más amplio y contextualizado de estas herramientas, acompañado de una declaración explícita del estudiante sobre su utilización y, cuando corresponda, la identificación de las fuentes y herramientas empleadas.

DECLARAR CUÁNDO SE UTILICE IA

La iniciativa también propone impulsar que los estudiantes incorporen en sus trabajos un apartado denominado “declaración de uso de herramientas de IA”, en el que expliquen de manera transparente cómo recurrieron a estas tecnologías.

$!La iniciativa propone capacitar a docentes en el uso de herramientas tecnológicas para identificar contenidos generados mediante inteligencia artificial y apoyar su correcta aplicación en las aulas.
La iniciativa propone capacitar a docentes en el uso de herramientas tecnológicas para identificar contenidos generados mediante inteligencia artificial y apoyar su correcta aplicación en las aulas. FREEPIK

Asimismo, los docentes y autoridades educativas conservarían la facultad de solicitar trabajos de autoría totalmente humana, sin utilización de inteligencia artificial, cuando esto corresponda a los objetivos formativos o de evaluación.

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES

Otro de los cambios plantea que la Secretaría de Educación impulse entre los docentes el uso de plataformas y herramientas tecnológicas gratuitas para detectar contenidos generados mediante inteligencia artificial, además de brindar capacitación para su correcta aplicación.

“La IA debe constituirse como un medio auxiliar de apoyo al aprendizaje y no como un atajo que sustituya el rigor intelectual, la creatividad genuina y el juicio reflexivo que solo la mente humana puede proyectar”, expuso el legislador.

González señaló además que, aunque existen avances en investigación científica e infraestructura tecnológica, persisten diferencias en el acceso a recursos, espacios y capacitación para docentes, por lo que consideró necesario acompañar la incorporación de la inteligencia artificial con medidas de inclusión y formación digital.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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