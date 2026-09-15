Plantean agravar en Coahuila sanciones por fraudes cometidos con IA

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    Plantean agravar en Coahuila sanciones por fraudes cometidos con IA
    Zulmma Guerrero propone agravar las penas por fraudes cometidos con inteligencia artificial. HOMERO SÁNCHEZ

La propuesta contempla aumentar hasta en una tercera parte las sanciones por fraude cuando se utilice tecnología para manipular voz, imagen o video, con multas que podrían alcanzar hasta 187 mil 696 pesos y hasta 12 años de prisión en los casos de mayor cuantía.

Ante el uso de nuevas tecnologías para crear contenidos capaces de engañar a las víctimas, la diputada de UDC, Zulmma Guerrero, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Coahuila para establecer una agravante en los casos de fraude cometidos mediante la manipulación de voz, imagen o video.

La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 291 del Código Penal estatal para aumentar hasta en una tercera parte las sanciones cuando se utilicen sistemas, programas, aplicaciones o cualquier otro medio tecnológico para generar, alterar, manipular o reproducir artificialmente la voz, imagen o video de una persona, con el propósito de hacer creer a la víctima que se comunica o interactúa con ella.

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Con la agravante propuesta, las penas por fraude en esta modalidad podrían alcanzar desde tres días hasta 12 años de prisión, dependiendo de la cuantía del daño.

El incremento también aplicaría a las multas, que con base en el valor de la UMA vigente en 2026 podrían alcanzar entre 15 mil 641 pesos en los casos de menor cuantía y hasta 187 mil 696 pesos en los fraudes de mayor cuantía.

Para ejemplificar la aplicación de esta agravante, la legisladora expuso el caso de una persona que recibe un mensaje de voz aparentemente enviado por un familiar, como un hijo o una hija, quien supuestamente atraviesa una emergencia y solicita dinero de manera inmediata.

La víctima, al reconocer la voz y considerar auténtica la comunicación, realiza una transferencia o entrega una cantidad de dinero, sin saber que el audio fue generado artificialmente.

La iniciativa señala que estas prácticas también pueden involucrar videos e imágenes manipuladas mediante tecnologías conocidas como deepfakes, con las que es posible generar contenidos que dificultan distinguir entre material auténtico y uno creado artificialmente.

De acuerdo con la propuesta, durante 2025 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre el uso de videos creados mediante inteligencia artificial para reproducir la imagen y voz de personas conocidas y funcionarios públicos, con el objetivo de promover supuestas oportunidades de inversión y obtener beneficios económicos ilícitos.

La iniciativa busca que la redacción sea aplicable a distintas herramientas tecnológicas, sin limitarse a una plataforma, aplicación o sistema específico, debido a la rapidez con la que evolucionan este tipo de tecnologías.

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La legisladora sostuvo que el objetivo es proteger el patrimonio de las personas frente a mecanismos que pueden aprovechar relaciones de confianza, sin criminalizar el uso legítimo de la inteligencia artificial en ámbitos como la educación, la salud, la investigación, la industria y la productividad.

La propuesta también distingue esta conducta de otros delitos contemplados en la legislación estatal y nacional, como la suplantación de identidad y la extorsión, al considerar que en el supuesto planteado el elemento central es que la manipulación tecnológica sea utilizada para generar un engaño que lleve a la víctima a realizar una disposición patrimonial.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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