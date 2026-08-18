Coahuila reanudaría a finales de octubre la exportación de ganado a EU

Jesús María Montemayor Garza, titular de la dependencia, explicó que Coahuila tiene todo en regla para reanudar los envíos, luego de que Estados Unidos anunciara la reapertura de su frontera al ganado mexicano a partir del próximo 24 de agosto primero a través de Sonora.

La Secretaría de Desarrollo Rural del estado estima que a finales de octubre se reanude la exportación de ganado a Estados Unidos desde Coahuila.

Por su parte, Coahuila estaría contemplado en la segunda etapa, cuando en Estados Unidos se reactiven los estados de Nuevo Mexico y Texas, lo que podría ocurrir a finales de octubre.

“Nuestro cálculo, lo platicaba con el Departamento de Agricultura y Senasica, es que en un mes y medio más o menos se venga la segunda etapa donde estaría considerado Nuevo México y Texas, que sería por ahí de finales de octubre”.

Aseguró que prácticamente todo el estado de Coahuila está en posibilidades de exportar, a excepción de tres zonas: La Laguna, por serZona B, una parte de la Región Sureste, principalmente hacia Arteaga y una parte de la Región Centro, que es Zona B.

“Vamos a estar muy a tiempo para salir a exportar, estamos haciendo un bloque de los estados del noreste que es principalmente Coahuila, Tamaulipas y Durango, aunque este último no está completamente enclavado en el noreste y tendría salida por Coahuila, y hemos estado platicando con Senasica y la Secretaría Agricultura”, aseguró.

Durante los casi dos años del cierre de la frontera al ganado mexicano por el gusano barrenador, en Coahuila se dejaron de exportar alrededor de 120 mil becerros.

Más que una pérdida, se ha dejado de ganar por quienes tenían vocación de exportación, sin embargo, no se ha tenido un solo caso de un becerro o una vaca muerta gracias a la inspección y la cercanía con los productores en Coahuila.

Finalmente comentó que en estas próximas semanas el gobernador, Manolo Jiménez dará a conocer tres noticias importantes, una tiene que ver con la inversión y todo lo que se ha hecho en gusano barrenador, además del reconocimiento que se tiene del Gobierno Federal mexicano y americano por lo que ha hecho Coahuila, pero también todas las acciones y la inversión que se ha hecho, además se presentará un programa que estará enfocado a la fauna silvestre y también las acciones que vienen emprendidas como son los barridos y capacitaciones.