Seguridad en Monclova suma inversión histórica de más de 250 millones de pesos: Carlos Villarreal Pérez
La inversión en seguridad representa entre 10 y 15% del presupuesto anual del municipio
MONCLOVA, COAH.- En los primeros 19 meses de la administración municipal, Monclova ha destinado más de 250 millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, al destacar que el objetivo es consolidar una corporación con más elementos, mejores salarios, equipamiento y tecnología.
Durante su participación en la presentación del Centro Integral de Seguridad para la Región Centro-Desierto, el edil señaló que esta inversión representa entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto anual del municipio y responde a la estrategia de coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.
Villarreal Pérez destacó que uno de los principales avances ha sido el crecimiento de la corporación municipal, que recibió la administración con 227 elementos y actualmente cuenta con más de 315 policías.
Explicó que, con las becas que serán entregadas para incorporar 100 elementos más a partir de diciembre, se contempla llegar a más de 500 policías para diciembre de 2027, con lo que se superaría el doble de la fuerza policial con la que inició la administración.
También resaltó el incremento salarial de los elementos, al señalar que al inicio de la administración percibían alrededor de 12 mil 500 pesos mensuales y actualmente reciben 15 mil pesos. La meta es que, mediante la homologación salarial, alcancen los 16 mil 500 pesos netos a mediados del próximo año.
De acuerdo con el alcalde, este ajuste salarial ha representado hasta ahora una inversión superior a los 20 millones de pesos.
En materia de equipamiento, informó que se han destinado más de 13 millones de pesos a bonos de riesgo para el Grupo de Reacción, corporación que pasó de 25 a 65 elementos con el respaldo de los municipios de la Región Centro y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
A esto se suman más de 53 millones de pesos destinados a unidades tácticas, vehículos operativos y unidades de alta tecnología, así como más de 17 millones de pesos para uniformes.
En tecnología, Villarreal Pérez destacó que Monclova pasó de contar con alrededor de 40 cámaras de vigilancia a proyectar el cierre de 2026 con más de 600, mientras que para el próximo año se contempla superar las mil cámaras exclusivamente en el sistema municipal.
Además, se han destinado más de 63 millones de pesos a tecnología de seguridad, incluyendo cámaras, botones de pánico, puntos de vigilancia, el C2 y sistemas de comunicación y organización vecinal mediante grupos de WhatsApp.
El alcalde sostuvo que estos recursos forman parte de una estrategia integral que busca que la seguridad no recaiga únicamente en las corporaciones estatales, sino que los municipios también asuman responsabilidades concretas.
“Se trata de invertir, se trata de trabajar con hechos y con resultados por lo más valioso que tenemos, que son nuestras familias”, afirmó.
Villarreal Pérez destacó que el nuevo Centro Integral de Seguridad permitirá concentrar acciones de proximidad, prevención, inteligencia, control y comando, Policía Violeta, Unidad de Investigación, justicia cívica, academia y capacitación, además de fortalecer la coordinación entre las corporaciones municipales, estatales, Ejército y Guardia Nacional.
Señaló que la coordinación es uno de los principales pilares del Modelo Coahuila de Seguridad, al considerar que la suma de esfuerzos entre los 13 municipios de la región permitirá fortalecer la tranquilidad y generar mejores condiciones para el desarrollo económico.
“Hay áreas de oportunidad, pero en esas áreas de oportunidad están los ciudadanos y la iniciativa privada, dictándonos también el conocimiento de lo que ven en las calles para cada vez fortalecer más lo más valioso que tenemos, que es la seguridad de nuestras familias”, expresó.