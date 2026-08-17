Seguridad en Monclova suma inversión histórica de más de 250 millones de pesos: Carlos Villarreal Pérez

Durante su participación en la presentación del Centro Integral de Seguridad para la Región Centro-Desierto, el edil señaló que esta inversión representa entre el 10 y 15 por ciento del presupuesto anual del municipio y responde a la estrategia de coordinación impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

MONCLOVA, COAH.- En los primeros 19 meses de la administración municipal, Monclova ha destinado más de 250 millones de pesos al fortalecimiento de la seguridad, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez , al destacar que el objetivo es consolidar una corporación con más elementos, mejores salarios, equipamiento y tecnología.

Villarreal Pérez destacó que uno de los principales avances ha sido el crecimiento de la corporación municipal, que recibió la administración con 227 elementos y actualmente cuenta con más de 315 policías.

Explicó que, con las becas que serán entregadas para incorporar 100 elementos más a partir de diciembre, se contempla llegar a más de 500 policías para diciembre de 2027, con lo que se superaría el doble de la fuerza policial con la que inició la administración.

También resaltó el incremento salarial de los elementos, al señalar que al inicio de la administración percibían alrededor de 12 mil 500 pesos mensuales y actualmente reciben 15 mil pesos. La meta es que, mediante la homologación salarial, alcancen los 16 mil 500 pesos netos a mediados del próximo año.

De acuerdo con el alcalde, este ajuste salarial ha representado hasta ahora una inversión superior a los 20 millones de pesos.

En materia de equipamiento, informó que se han destinado más de 13 millones de pesos a bonos de riesgo para el Grupo de Reacción, corporación que pasó de 25 a 65 elementos con el respaldo de los municipios de la Región Centro y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

A esto se suman más de 53 millones de pesos destinados a unidades tácticas, vehículos operativos y unidades de alta tecnología, así como más de 17 millones de pesos para uniformes.

En tecnología, Villarreal Pérez destacó que Monclova pasó de contar con alrededor de 40 cámaras de vigilancia a proyectar el cierre de 2026 con más de 600, mientras que para el próximo año se contempla superar las mil cámaras exclusivamente en el sistema municipal.

Además, se han destinado más de 63 millones de pesos a tecnología de seguridad, incluyendo cámaras, botones de pánico, puntos de vigilancia, el C2 y sistemas de comunicación y organización vecinal mediante grupos de WhatsApp.