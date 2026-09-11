Coahuila: Recursos del ISN se enfocan en obras de movilidad, seguridad y desarrollo

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la sesión ordinaria del Comité Técnico del fideicomiso que administra el 80 por ciento de la tercera parte de los ingresos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), donde se presentó el seguimiento de los proyectos autorizados para 2026. En la reunión participaron representantes del sector empresarial de las cinco regiones de Coahuila y funcionarios estatales. Ahí se revisaron los avances físicos y financieros de las obras y programas financiados mediante este mecanismo.

Entre los proyectos con mayor avance se encuentran la tercera etapa de ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con 85 por ciento de ejecución física; la prolongación del bulevar Las Torres, con 90 por ciento; la segunda etapa del Sistema Vial Abastos-Independencia, en La Laguna, con 85 por ciento, y la tercera etapa del bulevar La Joya-La Partida, que registra 90 por ciento.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD, ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS Los recursos del ejercicio 2026 también se han destinado a acciones de movilidad, seguridad, infraestructura deportiva, salud, prevención de incendios forestales y proyectos de desarrollo regional. En materia de transporte, el programa “Aquí vamos gratis” acumula más de 6.25 millones de traslados, además de la incorporación de 35 nuevas unidades durante este año y un registro de más de 110 mil usuarios activos. Para seguridad se reportó la adquisición de vehículos equipados como patrullas para las corporaciones estatales, así como avances en la instalación de arcos de seguridad carreteros, infraestructura de videovigilancia y proyectos de fibra óptica. Durante la sesión también se informó sobre los resultados de Salud Popular, que registra 85 por ciento de abasto de medicamentos, más de 36 mil tarjetas de salud y más de 285 mil consultas otorgadas en centros de salud y hospitales generales.

REVISAN AVANCE DE PROYECTOS AUTORIZADOS En materia ambiental, el Programa de Prevención de Incendios Forestales contempla recursos para fortalecer el equipamiento, la capacidad de respuesta y la disponibilidad de personal especializado. Jiménez Salinas señaló que la participación de los representantes empresariales en el Comité Técnico permite dar seguimiento al destino de los recursos provenientes del ISN y definir proyectos de acuerdo con las necesidades de las distintas regiones del estado. “Lo importante es que los recursos se traduzcan en resultados. Aquí estamos trabajando de la mano gobierno e iniciativa privada, escuchando a las regiones y tomando decisiones con responsabilidad para seguir construyendo un Coahuila fuerte y competitivo”, expresó.

El Comité Técnico aprobó por unanimidad el informe de ingresos con corte al 31 de agosto de 2026 y dio seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados para este ejercicio. La sesión permitió revisar el avance de las obras y acciones financiadas mediante el fideicomiso, con proyectos enfocados principalmente en infraestructura, movilidad, seguridad, salud y prevención de riesgos.

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