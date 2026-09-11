Coahuila: Recursos del ISN se enfocan en obras de movilidad, seguridad y desarrollo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila: Recursos del ISN se enfocan en obras de movilidad, seguridad y desarrollo
    El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la sesión del Comité Técnico del fideicomiso que administra recursos provenientes del ISN. CORTESÍA

El Comité Técnico revisó avances físicos y financieros de proyectos financiados con recursos de la recaudación empresarial

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la sesión ordinaria del Comité Técnico del fideicomiso que administra el 80 por ciento de la tercera parte de los ingresos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN), donde se presentó el seguimiento de los proyectos autorizados para 2026.

En la reunión participaron representantes del sector empresarial de las cinco regiones de Coahuila y funcionarios estatales. Ahí se revisaron los avances físicos y financieros de las obras y programas financiados mediante este mecanismo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/manolo-jimenez-coahuila-es-el-estado-mas-seguro-de-mexico-EE23419195

Entre los proyectos con mayor avance se encuentran la tercera etapa de ampliación y modernización de la carretera a Derramadero, con 85 por ciento de ejecución física; la prolongación del bulevar Las Torres, con 90 por ciento; la segunda etapa del Sistema Vial Abastos-Independencia, en La Laguna, con 85 por ciento, y la tercera etapa del bulevar La Joya-La Partida, que registra 90 por ciento.

$!Representantes empresariales de las cinco regiones de Coahuila participaron en la revisión de los proyectos autorizados para 2026.
Representantes empresariales de las cinco regiones de Coahuila participaron en la revisión de los proyectos autorizados para 2026. CORTESÍA

MOVILIDAD Y SEGURIDAD, ENTRE LOS PRINCIPALES DESTINOS

Los recursos del ejercicio 2026 también se han destinado a acciones de movilidad, seguridad, infraestructura deportiva, salud, prevención de incendios forestales y proyectos de desarrollo regional.

En materia de transporte, el programa “Aquí vamos gratis” acumula más de 6.25 millones de traslados, además de la incorporación de 35 nuevas unidades durante este año y un registro de más de 110 mil usuarios activos.

Para seguridad se reportó la adquisición de vehículos equipados como patrullas para las corporaciones estatales, así como avances en la instalación de arcos de seguridad carreteros, infraestructura de videovigilancia y proyectos de fibra óptica.

Durante la sesión también se informó sobre los resultados de Salud Popular, que registra 85 por ciento de abasto de medicamentos, más de 36 mil tarjetas de salud y más de 285 mil consultas otorgadas en centros de salud y hospitales generales.

$!Entre las obras con mayor avance se encuentran proyectos viales como la ampliación de la carretera a Derramadero y la prolongación del bulevar Las Torres.
Entre las obras con mayor avance se encuentran proyectos viales como la ampliación de la carretera a Derramadero y la prolongación del bulevar Las Torres. CORTESÍA

REVISAN AVANCE DE PROYECTOS AUTORIZADOS

En materia ambiental, el Programa de Prevención de Incendios Forestales contempla recursos para fortalecer el equipamiento, la capacidad de respuesta y la disponibilidad de personal especializado.

Jiménez Salinas señaló que la participación de los representantes empresariales en el Comité Técnico permite dar seguimiento al destino de los recursos provenientes del ISN y definir proyectos de acuerdo con las necesidades de las distintas regiones del estado.

“Lo importante es que los recursos se traduzcan en resultados. Aquí estamos trabajando de la mano gobierno e iniciativa privada, escuchando a las regiones y tomando decisiones con responsabilidad para seguir construyendo un Coahuila fuerte y competitivo”, expresó.

$!El informe presentado fue aprbado por el Comité Técnico del ISN.
El informe presentado fue aprbado por el Comité Técnico del ISN. CORTESÍA

El Comité Técnico aprobó por unanimidad el informe de ingresos con corte al 31 de agosto de 2026 y dio seguimiento a la ejecución de los proyectos autorizados para este ejercicio.

La sesión permitió revisar el avance de las obras y acciones financiadas mediante el fideicomiso, con proyectos enfocados principalmente en infraestructura, movilidad, seguridad, salud y prevención de riesgos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Isn
Recaudación
Empresarios

Localizaciones


Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La disculpa del senador Salazar

La disculpa del senador Salazar
true

Coahuila tiene la mejor percepción de seguridad
La ausencia de la obra en el PPEF genera dudas sobre su incorporación al presupuesto federal y sobre los tiempos para su ejecución.

Nueva conexión Saltillo-Ramos Arizpe, anunciada por Sheinbaum, sin rastro en el PPEF 2027

El Toyota Yaris terminó con severos daños en la parte frontal después de impactarse contra una camioneta Jeep que se encontraba estacionada.

Detienen en Parras a conductor tras chocar contra camioneta estacionada; presuntamente iba ebrio
Lobos de la UAdeC recibirá a Potros ITSON en el Estadio Jorge Castro Medina, en busca de su primera victoria de la temporada 2026.

Lobos UAdeC vs Potros: la jauría busca su primer triunfo en su estreno en Saltillo
A diferencia de lo que ocurría en 2001, dijo McCallum, muchos sistemas y servicios de seguridad son operados por el sector privado, y prevenir el próximo ataque requerirá cooperación.

El próximo ataque terrorista del 11-S podría planearse donde menos lo esperamos, advierte el jefe de los servicios de inteligencia británicos
Y los gastos diarios de Clancy podrían ser aún mayores: desde los asesinatos, ha estado bajo estricta vigilancia para prevenir suicidios, lo que requiere que tenga un asistente con ella las 24 horas del día.

La atención que recibe Lindsay Clancy en un hospital psiquiátrico le está costando a los contribuyentes más de medio millón de dólares al año
Cualidades del INE

Cualidades del INE