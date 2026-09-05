Recaudación del ISN supera los 4 mil millones de pesos en Coahuila

La recaudación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) en Coahuila mantiene una tendencia favorable y acumula 4 mil 134 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 9 por ciento respecto al mismo periodo de 2025. El administrador fiscal general del Estado, José María Morales Padilla, atribuyó este comportamiento a la estabilidad del mercado laboral, la permanencia de empresas y la generación de nuevas plazas, además del incremento en los ingresos de los trabajadores.

Explicó que el resultado adquiere relevancia ante el escenario económico nacional, marcado por modificaciones relacionadas con aranceles y tarifas que han representado retos para distintos sectores productivos. Morales Padilla señaló que el nivel de cumplimiento de las compañías refleja la continuidad de sus operaciones y su disposición para mantener inversiones en Coahuila. Añadió que tanto grandes corporativos como pequeñas y medianas empresas, además de negocios de menor tamaño, han contribuido al comportamiento positivo de los ingresos estatales. PREVÉN CIERRE ANUAL CON MAYOR RECAUDACIÓN El funcionario estimó que, si la tendencia se mantiene durante los últimos meses del año, los ingresos por este concepto podrían cerrar con un crecimiento cercano al 10 por ciento respecto a las estimaciones establecidas. Destacó que Coahuila ha registrado durante varios años una evolución favorable en este indicador, que permite observar parte del comportamiento de la economía estatal y el nivel de confianza de quienes invierten y generan empleos.

El Administrador Fiscal sostuvo que las condiciones económicas de la entidad han permitido a las empresas mantener sus operaciones y, en algunos casos, ampliar sus actividades pese a factores externos que han impactado al País. Respecto a los contribuyentes que presentan retrasos en sus obligaciones, explicó que la autoridad mantiene mecanismos de seguimiento mediante avisos y recordatorios para promover la regularización. Aunque reconoció la existencia de una cartera vencida, afirmó que las acciones emprendidas para recuperar esos recursos han generado resultados. Morales Padilla consideró que el crecimiento de los ingresos durante un periodo marcado por diversos desafíos económicos constituye una señal favorable sobre la confianza empresarial y la capacidad de Coahuila para conservar inversiones y fuentes de empleo.

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