Coahuila reforzará estrategia contra violencia familiar y mantendrá vigilancia en fronteras

El funcionario señaló que el gobernador Manolo Jiménez instruyó realizar campañas permanentes para generar cambios de conducta en materia de equidad de género, además de la creación de una fiscalía especializada en la materia.

Tras ubicarse Coahuila en el sexto lugar nacional en violencia familiar, según datos del INEGI, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el Estado aplicará una estrategia transversal para prevenir este delito.

“Afortunadamente Coahuila ha logrado enfrentar los temas que tienen que ver con los homicidios dolosos, pero efectivamente todavía nuestra preocupación fundamental es el tema de la violencia familiar, que es muy difícil de prevenir”, señaló Pimentel González.

Explicó que la estrategia involucrará a las dependencias de educación, salud y cultura para cultivar nuevos valores sociales y fomentar la corresponsabilidad masculina en el hogar.

“La idea es que tiene que ser una estrategia transversal donde todas las dependencias participen activamente en una campaña para prevenir la violencia y que podamos cultivar nuevos valores de la nueva masculinidad”, añadió.

CAUTELARES Y BRAZALETES PARA AGRESORES

En cuanto a las medidas cautelares y brazaletes electrónicos para agresores, el secretario aclaró que su aplicación corresponde al Poder Judicial, organismo que, según indicó, ya solicitó ampliaciones presupuestales para cubrir la demanda.

MANTENDRÁN VIGILANCIA EN FRONTERAS

Respecto al reciente ingreso subrepticio de un multihomicida armado a la entidad, Pimentel González aseguró que existe coordinación constante con autoridades federales y de Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito.

“Mantenemos una gran coordinación con todas las autoridades aduanales, migratorias y la patrulla fronteriza; lo que estamos buscando es evitar el tráfico de armas, pero lamentablemente no todo se puede evitar”, reconoció.

Finalmente, reiteró que la prioridad del Gobierno Estatal es fortalecer la prevención y mantener capacidad de respuesta inmediata para garantizar la tranquilidad de la población coahuilense.