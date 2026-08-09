Coahuila reforzará estrategia contra violencia familiar y mantendrá vigilancia en fronteras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Coahuila reforzará estrategia contra violencia familiar y mantendrá vigilancia en fronteras
    Óscar Pimentel González señaló que la estrategia contra la violencia familiar involucrará a distintas dependencias estatales. ARCHIVO

El Gobierno Estatal plantea involucrar a las áreas de educación, salud y cultura; también mantendrá vigilancia en las fronteras para combatir el tráfico de armas

Tras ubicarse Coahuila en el sexto lugar nacional en violencia familiar, según datos del INEGI, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, informó que el Estado aplicará una estrategia transversal para prevenir este delito.

El funcionario señaló que el gobernador Manolo Jiménez instruyó realizar campañas permanentes para generar cambios de conducta en materia de equidad de género, además de la creación de una fiscalía especializada en la materia.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/estudiantes-de-la-uadec-buscan-apoyo-para-representar-a-coahuila-y-mexico-en-competencias-de-robotica-CF22721762

“Afortunadamente Coahuila ha logrado enfrentar los temas que tienen que ver con los homicidios dolosos, pero efectivamente todavía nuestra preocupación fundamental es el tema de la violencia familiar, que es muy difícil de prevenir”, señaló Pimentel González.

Explicó que la estrategia involucrará a las dependencias de educación, salud y cultura para cultivar nuevos valores sociales y fomentar la corresponsabilidad masculina en el hogar.

“La idea es que tiene que ser una estrategia transversal donde todas las dependencias participen activamente en una campaña para prevenir la violencia y que podamos cultivar nuevos valores de la nueva masculinidad”, añadió.

CAUTELARES Y BRAZALETES PARA AGRESORES

En cuanto a las medidas cautelares y brazaletes electrónicos para agresores, el secretario aclaró que su aplicación corresponde al Poder Judicial, organismo que, según indicó, ya solicitó ampliaciones presupuestales para cubrir la demanda.

MANTENDRÁN VIGILANCIA EN FRONTERAS

Respecto al reciente ingreso subrepticio de un multihomicida armado a la entidad, Pimentel González aseguró que existe coordinación constante con autoridades federales y de Estados Unidos para combatir el tráfico ilícito.

“Mantenemos una gran coordinación con todas las autoridades aduanales, migratorias y la patrulla fronteriza; lo que estamos buscando es evitar el tráfico de armas, pero lamentablemente no todo se puede evitar”, reconoció.

Finalmente, reiteró que la prioridad del Gobierno Estatal es fortalecer la prevención y mantener capacidad de respuesta inmediata para garantizar la tranquilidad de la población coahuilense.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Gobierno

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las represas de gaviones buscan retener agua pluvial y favorecer su infiltración hacia el acuífero en zonas como la Sierra de Zapalinamé y el Cañón de San Lorenzo.

Saltillo proyecta represas de gaviones para aumentar captación de agua de lluvia
true

POLITICÓN: La detención de ‘El Güino’ en Torreón, las malas compañías que pueden explicar coincidencias
Las enfermedades cardiacas representan casi uno de cada cuatro decesos en la entidad.

Coahuila: Pese a baja, enfermedades del corazón siguen siendo la causa más frecuente de muertes
true

Saltillo y la desigualdad: arriba y abajo

Distópico

Distópico
NosotrAs: ¿Quién decide sobre nuestros pueblos?

NosotrAs: ¿Quién decide sobre nuestros pueblos?
La FGR informó que nueve personas han sido aprehendidas por su probable relación con la red investigada.

Detiene la FGR a mujer; estaría ligada a ferrotanques con huachicol abandonados en Ramos Arizpe
true

Regular a las audiencias en la era del TikTok