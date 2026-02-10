Coahuila: Refuerza UTC vigilancia tras detectar casos de consumo y presunta venta de droga

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Sergio Guadarrama, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

El rector Sergio Guadarrama confirmó la expulsión inmediata de tres alumnos involucrados en incidentes aislados

La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) mantiene una política de cero tolerancia frente al uso de sustancias ilícitas, confirmando la expulsión de tres estudiantes tras detectarse incidentes relacionados con el consumo y la comercialización en el plantel.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama, detalló que estos casos fueron identificados en un lapso de dos años, derivado de la estrecha comunicación que existe entre el alumnado, los docentes y las autoridades académicas.

De los tres jóvenes sancionados, el rector precisó que en un caso específico se presume la intención de venta: “Hace 5 o 6 meses descubrimos a un muchacho que traía, presumimos que la comercializaba”, señaló el funcionario.

“En 3 casos descubierto de consumo... por el hecho de que superaba la cantidad de consumo personal, fueron expulsados de inmediato. En eso sí no somos tolerantes”, enfatizó Guadarrama sobre la postura de la universidad.

El directivo atribuyó el éxito de estas detecciones a la red de confianza interna: “Tenemos gente por todos lados, gente buena aquí dentro de la universidad. eso nos permite que nos den esos pitazos de que hay gente infringiendo la ley”.

Paralelamente, el rector destacó el avance en la infraestructura del plantel, donde se invierten actualmente 5 millones de pesos para la rehabilitación total de los sanitarios, una obra que no se realizaba formalmente desde hace 35 años.

“La obra de la habilitación de los baños no es un tema sencillo, estamos trabajando con las contingencias y la adversidad normal de una rehabilitación”, comentó, tras señalar que se realizó una reingeniería desde la cimentación.

Finalmente, Guadarrama agradeció el respaldo del gobernador ante la falta de recursos federales, asegurando que los trabajos de mejora en la UTC quedarán concluidos al 100% para finales del mes de febrero.

