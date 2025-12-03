Coahuila refuerza vigilancia por más de 400 casos de Gusano Barrenador en México

El Secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, Jesús María Montemayor Garza, alertó sobre la detección de 419 casos activos de Gusano Barrenador en el país, una situación de sanidad que mantiene a la dependencia en vigilancia.

El funcionario estatal también detalló el esquema financiero para el Centro Integral de Ganadería durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

Montemayor Garza reveló que la mayoría de los casos se concentran en una región específica: “Comenté 419 casos activos, el 99% activos en la zona al sureste del país” y otros casos se han presentado en estados vecinos.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Rural ha reforzado las medidas sanitarias y el control de ingreso de animales a Coahuila.

“Hablamos del caso del endurecimiento nosotros de la solicitud de los programas de los permisos de internación”, declaró.

La preocupación se centra en el ingreso de ganado de otras entidades, el cual debe pasar por protocolos estrictos.

“Hemos detectado este ganaderos. Principalmente que no son coahuilenses que vienen a internar ganado”, dijo el secretario.

BUSCAN ELIMINAR INTERMEDIARIOS

En materia económica, el funcionario detalló que ya está activo el financiamiento para los Centros Integrales (rastros, empaques y subastas), cuyo vehículo financiero será un fideicomiso. El plan implica un esquema de apoyo “con un financiamiento blando y barato” con subsidios federales y estatales.

El centro de subastas principal tendrá su sede en Monclova, y será la Unión Ganadera la responsable de definir la licitación y operar el fideicomiso que ya cuenta con las garantías.

El objetivo central de estos centros de subastas es impactar positivamente el precio del ganado al eliminar intermediarios. Montemayor Garza puntualizó que la finalidad es “quitarlos de intermediarios que vaya el vendedor y que esté el comprador”.

El propósito final, aclaró, es evitar que “no hay alguien que se gane un recurso que no sea el ganadero”, asegurando que las ganancias de los precios, que calificó como “estratosféricos”, beneficien directamente al productor.